農保將修法…雲林農民不愁了 喪葬津貼擬提高1倍

中央修正農民健康保險條例，農保喪葬津貼從15萬3000元提高為30萬6000元，雲林縣長張麗善今天表示，雲林是農業縣，農業保險人數將近6成，去年接獲20鄉鎮市農會陳情，不斷向中央喊話爭取，終於盼到行政院通過部分條文修正草案，離解決農民訴求、得到應有權利更進一步。

農保條例1989年施行，農保喪葬津貼依被保險人死亡時，按其當月投保金額1萬0200元給付15個月，30多年來都是維持15萬3000元。大埤鄉老農反映，多年來物價水準及市場行情大幅增加，喪葬禮儀費用漲至25萬元至30萬元，加上雜支費，津貼不敷使用，對付出勞力、務農生活的農民而言，治喪費相對微薄。

張麗善表示，她在前年起陸續接獲基層農民反映心聲，去年8月20鄉鎮市農會總幹事及代表也集起陳情，有感近年通貨膨脹嚴重，物價指數飆高，農民務農成本也水漲船高，包括農藥、肥料及人力等都形成衝擊，因此她持續呼籲中央儘速修法，希望讓農民得到應有的福利。

今天20鄉鎮市農會總幹事及代表均到縣政府見證此案有了新進度，立委林文瑞出席時表示，農保喪葬津貼將調升1倍，盼修正草案儘速在立法院通過二、三讀，落實重視農民的健康及安全。

農保月投保金額由農民自負3成、中央6成、地方政府1成，修法後，未來新參加的農保者，也須一併參加農民職業災害保險，張麗善說，因月投保金額提高，行政院除將負擔所增加的保費，地方政府第1年支出也會一併支應，不過第2年後則恢復由地方負擔。