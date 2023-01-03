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農保將修法…雲林農民不愁了 喪葬津貼擬提高1倍

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
立委林文瑞今天出席雲林縣政府記者會，向20鄉鎮市農會及農民公布農保喪葬津貼可望調升1倍的好消息。記者陳苡葳／攝影
立委林文瑞今天出席雲林縣政府記者會，向20鄉鎮市農會及農民公布農保喪葬津貼可望調升1倍的好消息。記者陳苡葳／攝影

中央修正農民健康保險條例，農保喪葬津貼從15萬3000元提高為30萬6000元，雲林縣長張麗善今天表示，雲林是農業縣，農業保險人數將近6成，去年接獲20鄉鎮市農會陳情，不斷向中央喊話爭取，終於盼到行政院通過部分條文修正草案，離解決農民訴求、得到應有權利更進一步。

農保條例1989年施行，農保喪葬津貼依被保險人死亡時，按其當月投保金額1萬0200元給付15個月，30多年來都是維持15萬3000元。大埤鄉老農反映，多年來物價水準及市場行情大幅增加，喪葬禮儀費用漲至25萬元至30萬元，加上雜支費，津貼不敷使用，對付出勞力、務農生活的農民而言，治喪費相對微薄。

張麗善表示，她在前年起陸續接獲基層農民反映心聲，去年8月20鄉鎮市農會總幹事及代表也集起陳情，有感近年通貨膨脹嚴重，物價指數飆高，農民務農成本也水漲船高，包括農藥、肥料及人力等都形成衝擊，因此她持續呼籲中央儘速修法，希望讓農民得到應有的福利。

今天20鄉鎮市農會總幹事及代表均到縣政府見證此案有了新進度，立委林文瑞出席時表示，農保喪葬津貼將調升1倍，盼修正草案儘速在立法院通過二、三讀，落實重視農民的健康及安全。

農保月投保金額由農民自負3成、中央6成、地方政府1成，修法後，未來新參加的農保者，也須一併參加農民職業災害保險，張麗善說，因月投保金額提高，行政院除將負擔所增加的保費，地方政府第1年支出也會一併支應，不過第2年後則恢復由地方負擔。

張麗善指出，縣府雖僅負擔1成，但每年約支出3300多萬元，日後月投保額提高，推估將增支6600多萬元，加上納入農職保，負擔再往上增加，財政壓力不小，希望中央能考量全額負擔。

雲林縣長張麗善今在縣府召開記者會，感謝行政院通過部分條文修正草案，盼立法院儘速通過二、三讀，解決農民訴求，得到應有權利。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今在縣府召開記者會，感謝行政院通過部分條文修正草案，盼立法院儘速通過二、三讀，解決農民訴求，得到應有權利。記者陳苡葳／攝影
雲林縣20鄉鎮市農會總幹事及代表今天均到縣政府參與農民健康保險喪葬津貼提高的記者會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣20鄉鎮市農會總幹事及代表今天均到縣政府參與農民健康保險喪葬津貼提高的記者會。記者陳苡葳／攝影

農民 保險 張麗善 雲林

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