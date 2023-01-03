有機培養土受歡迎 南市環局新增5處兌換點

台南市環保局仁利用廚餘生產的有機培養土品質好，辦理兌換活動後市民反應熱烈，為增加兌換的便利性，即日起在麻豆、歸及六甲區新增5處兌換據點，目前全市共有25個行政區28個兌換點，歡迎民眾持資源回收物換有機培養土，環保又省錢。

市長黃偉哲表示，環保局將回收的廚餘製成有機培養土，既解決廚餘去化問題，又將有機培養土透過資源回收兌換方式回饋民眾，鼓勵大家做資源回收，還促進循環經濟，一舉數得。

代理局長侯俊彥指出，使用過環保局廚餘有機培養土的民眾都說好，麻豆區、六甲區、歸仁區過去因主客觀條件不盡理想而未設兌換據點，經過多方規畫終於克服，元旦起就開始提供兌換服務。

新增5處兌換點分別為，麻豆區清潔隊、歸仁區清潔隊，六甲區的六甲里、七甲里、菁埔里，歡迎大家踴躍來兌換。全市28個兌換點，每周(月)兌換的詳細資訊，請參考環保局網站相關資訊（https://reurl.cc/qZ256N）。

南市環保局有機培養土原料大部份來自清潔隊自行收運的廚餘，經過廚餘高速發酵廠10天的製程即變身為有機培養土。經統計去年共兌換約1千公噸培養土，環保局提醒民眾參與兌換活動時，玻璃瓶要分色打包。

另環保局城西廚餘高速發酵廠以生、熟廚餘製成的「尚好肥」肥料，散裝品持續以低於一般肥料市價5折銷售，銷售基本單位為500公斤1500元，依此類推。

市民、農民若有大量需求，歡迎選購，憑環保局收據正本，可於上班時間自行到城西廚餘高速發酵廠（台南市安南區城西里城西街三段1105巷121弄150號）載運，購買散裝尚好肥登記處 https://reurl.cc/NRod5p。