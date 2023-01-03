台南捷運1期藍延線串仁德、歸仁、關廟 最快2035年完工

台南捷運第1期藍線延伸線串連府城舊市區與高鐵台南車站特定區，從仁德轉運站往東延伸至歸仁、關廟，台南市政府近日將啟動綜合規畫工作，爭取2026年中央核定，初估最快可在2035年完工，這是繼第1期藍線進展最快的第2條捷運路線。

第1期藍線延伸線規畫路線全長14.99公里、15座車站，系統型式將延續第1期藍線採高架單軌系統，服務範圍接續第1期藍線，連接府城核心，有2條分線，分別是從仁德轉運站到關廟國中站共8站，以及歸仁到高鐵台南站共7站。

市府交通局捷運工程處指出，第1期藍線綜合規畫報告及第1期藍線延伸線可行性研究都在去年底提報中央交通部審議，針對藍延線部分，市府除了配合中央盡速完成可行性研究審議外，為加速計畫推動，已完成綜合規畫作業招標程序，並已與顧問公司訂約，將正式啟動規畫工作。

由於藍延線行經仁德、關廟主要幹道182縣道，居民擔心施工期間恐影響交通，捷工處表示，該路線原本就交通繁忙，會盡量採事先組合、到場組裝的方式，減少現場施工時間，並以「半半施工」封閉部分車道作業及交通維持計畫，維持必要的交通運行。另外，182縣道既有管線繁雜眾多，遷移施工不容易，會再與管線單位開會討論。

捷工處表示，未來會召開公聽會持續傾聽民意，貼近民眾需求，預估2025年完成藍延線規畫成果之後，提送中央審議並啟動設計作業，2026年爭取核定，初估最快2035年完工。

交通局長王銘德表示，高鐵台南車站特定區配合中央沙崙智慧綠能科學城開發計畫，發展各項綠能、生醫、研發產業，藍延線未來可結合深綠線串聯台南科學園區，形成府城、南科、沙崙3核心交通廊帶，促使沙崙綠能科學城成為台南市高鐵、台鐵、捷運等3鐵共構的產業園區，對於地區發展極具重要性。