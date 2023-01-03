嘉義縣首座全民運動館流標2次 追加預算過年後動工設計曝光

嘉義縣首座全民運動館預定地位在水上鄉，3年前獲中央核定興建，因建材工資上漲，原編1億1千多萬元預算不足，工程流標2次，縣府追加預算，共計1億8千多萬元，議會上個月審查通過，預定過年後工程決標動工，2024年底完工，2025年啟用營運。

嘉義縣至今無全民運動館，縣長選戰，遭藍營候選人王育敏批評；2020年，縣長翁章梁配合立法院審議的公共工程建設計畫」，與立委蔡易餘爭取體育署全民運動館，勘查水上鄉柳林國小旁的全民運動館預定地，提供鄉親運動休閒的全功能運動場地。

預定地選定水上鄉柳林國小旁，基地現址為圖書館前，做為小公園、溜冰場、籃球場及閒置空間使用，地點位在交通便利的嘉163線旁，嘉縣目前無類似國民運動中心場館，全民運動館完工啟用，將以平價消費方式營運，帶動全縣運動風氣，提升全民運動品質。

縣府建設處說，全民運動場館共2層樓，設計完成，規畫配置有多功能活動教室、瑜珈韻律教室、新型態健身房、飛輪教室、桌球教室、商業餐飲區、商業販賣區、哺乳室、親子廁所、男女廁所及無障礙廁所、更衣淋浴間、服務台及大廳、行政辦公室全齡體適能訓練場、管理室、器材室、儲藏室、綜合球場兼集會堂（6座羽球場及1座籃球場）、休憩展示空間、管理室、儲藏室、男女更衣室，面積總計900坪。