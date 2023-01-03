敏道孩子有愛很愛笑 王瓊玲「春閨夢」簽書會後天在敏道家園

長期關注823台海戰役議題的小說戲曲名作家、嘉義縣中正大學中文系所教授王瓊玲，書寫823遺孀的史詩型鉅著「春閨夢-那些被留下來的女人」，上月從王瓊玲家鄉梅山鄉出發，啟動全台新書巡迴發表會，新書義賣版稅捐贈823戰役遺孀等，後天5日上午10點在嘉義縣敏道家園辦簽書會，義賣所得及版稅全數捐贈敏道家園。

王瓊玲說，1958年民國47年8月23日，金門與廈門爆發823台海戰役，國軍與共軍激烈戰鬥44天，接著「單打雙不打」21年，創下時間持續最久、發射砲彈量最多的世界紀錄，戰爭爆發之初，台灣823陣亡烈士遺孀將近200人，7年前，她做田野調查訪問，僅剩20人，現更凋零到10多人，且每位都高齡84歲以上，最高壽也90多歲了。

「為什麼會到敏道家園辦簽書會？」王瓊玲說，「第一次到敏道家園是多年前的黃昏。當時的我，並不知道從瑞士來的蒲敏道神父，對台灣奉獻有多大; 也不清楚敏道與聖心教養院有深厚淵源；更不認識那位矮矮小小，笑容滿面，卻得過國家醫療奉獻獎的滿詠萱修女。

我悄悄走進這孤獨在朴子路邊，有點規模、也有點寂寞的家園。只因為我的司機朋友，需要去借用一下洗手間。從進門到離開，我沒有聞到藥水味、或任何不好的異味，我卻看到、感受到深深厚厚的人情味。

在一樓走廊，我往廳堂內望了望。就這一望，我望見了那至情至性的一幕：有一位，不知是工作人員或是志工媽媽，她用湯匙一匙一匙的餵一個重度腦麻的小孩。手上拿著兩條毛巾，一條擦嘴角的飯粒菜渣；另一條擦止不住、流不完的口水。

那時，她餵完了最後一口飯，高高興興的放下碗，抱起小孩，頂著他額頭蹭了又蹭，又笑又叫的：「寶貝！你吃完了！你好棒！好棒喔！ 」接著，緊緊摟他入懷，親臉頰，摸頭又揉髮……

當時，我震撼，悄悄捫心自問：「王瓊玲，你做得到嗎? 」忍不住的落下淚、也低下頭。

敏道真的是「家園」。它的每一磚每一瓦，都是要為這些不只慢飛慢行；甚至永遠不能坐起身、站起腳的孩子們，遮擋命運的風雨，迎來燦爛的陽光。

這裡的孩子很愛笑一一因為有了愛，才會快樂的笑。