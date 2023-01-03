2023台灣國際蘭展規模更大 1月底前門票買1送1

2023台灣國際蘭展，將於3月4日至19日在台南後壁台灣蘭花生物科技園區登場，主辦單位即日起至1月底推出門票買1送1早鳥優惠，同時也預告今年除增加展出天數，也會擴大展覽內容及範圍，邀請各界來參與年度饗宴。

在地方與中央多次磋商，台灣蘭花生物科技園區今年1月1日起改由農委會正式接管，2023臺灣國際蘭展策展理念將從一隻6500萬年前的蜜蜂，揭開蘭花起源神秘面紗，透過萬花筒魔鏡世界，看到蘭花起源、發展及變化，並藉由蘭展吉祥物Orchidsaur連結過去，回到未來，帶領人們看見蘭花的前世今生。

而蘭展並將展覽區域延伸到蘭花公園，除邀請社區參與蘭花公園裝置，並設置Orchidsaur的朋友蛇頸龍大型充氣裝置藝術，還能看到萬代湖畔落羽松的美麗景色。

台南市政府農業局說，今年蘭展更有看頭，喜歡蘭花朋友，可上ibon網站、ibon機台、Fami機台、ACCUPASS及KLOCK等通路購票，1月31日前提供早鳥買一送一優惠。

台南市長黃偉哲表示，蘭花園區移交，是讓台南蘭花產業更升級最好決定，在中央資源挹注，未來園區將引入農業綠能共生、循環經濟與智慧生產等元素進行園區升級規劃，匯集國內研發、技術、資金及市場通路等資源，促進蘭花園區轉型升級，提升園區業者競爭力。

農業局表示，目前已著手設置太陽能光電結合雨水回收系統，增加3000公噸儲備用水，為長久以來困擾業者枯水期用水壓力做出改善；目前園區業務在市府與農委會工作人員，歷經半年多來已順利交接完成。