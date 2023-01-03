獨／不熄燈了！台南市府點頭答應 大東夜市將持續經營到「這時」

台南知名的大東夜市能否持續經營？由於土地租約去年底到期，攤商憂心未來生計，台南市財政局局長陳柏誠表示，台南縣農會與夜市簽約到今年8月，因此同意土地續租到8月底，之後可能朝向公開標租土地方式，不會再由共同持有土地的台南縣農會單方面與夜市續租。

元旦連假期間，位在東區的大東夜市人潮滿滿，看不出有攤商出走或是經營有問題的情況，但攤商向本報記者反應，表示目前夜市經營者正在收取2到4月的租金，每一個格位每月租金7000元，現場約有700格、200多攤，業者一次就收取將近1500萬元的現金，擔心後續如果土地無法續租，已付的租金討不回來，攤商損失很大。

攤商表示，多次向夜市經營者詢問土地續租問題，對方都答覆「沒問題」，而且態度很強硬稱「你不租還有很多人排隊想租」，如果攤商有異議，就會被踢出聯絡的群組，也有攤商詢問是否可以轉往有相同股東、鄰近的大旺夜市，業者則答稱「去了就不要回來」，讓攤商相當無奈。

而夜市經營者則表示，外面傳言很多，業者會持續與農會、財政局溝通租約的問題，目前並沒有打算結束營業。

大東夜市是台南市與花園夜市等齊名的觀光夜市，同時也是許多台南人從小到大耳熟能詳的夜市口訣「大大武花大武花」的要角，前年就傳出土地租約即將到期，縣農會與市府就土地所有權打官司，結果縣農會敗訴，市府擁有夜市6成以上的所有權，其他為農會所有，同時市府有意收回土地，做為東區區政中心，而大東夜市的股東並轉投資南紡購物中心對面的大旺夜市，被外界認為可能是尋求退路。

但是大旺夜市一直未拿到合法的夜市經營許可，雖然從去年11月就開始經營，因為不合法，目前700多個格位只出租約一半，市場處並前往開單告發。

陳柏誠之前面對媒體詢問後續是否可能把土地租給夜市時表示「要看民意」，但昨天又表示，市府與縣農會的土地租約確實是到去年底就到期，但因為農會與夜市的租約是到今年8月，在「買賣不破租賃」原則下，會同意再與縣農會續約到8月，但8月之後，土地不會再交由縣農會處理。