照護失智者更需禪定紓壓 媽祖醫院員工和患者共畫心禪

照顧失智者除要有好技能、好體力，更要有耐心，隨時保持一顆開朗的心更不容易，透過禪定修心來紓壓，才能提供更好的照護。雲林縣中國醫藥大學北港附設醫院特聘請台灣禪繞教師協會副理事長吳孟燕，為需要照護失智者的員工開班授課，傳授「禪繞畫」藝術課程，今天成果展，讓整座醫院充滿禪意。

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）是雲林極少設有旗艦級失智共照中心的醫院，提供失智症療診及照顧者的技能訓練，由於照顧失智患者是項極繁雜的工作，比一般醫護更困難，許多家屬因長期與情緒不穩的患者相處，往往會失去耐心，所以照顧者的身心更須要適當調適與放鬆，才能達到工作、家庭與照護的平衡。

醫院失智共照中心考量照護失智患者的員工特別辛勞，最近更邀請台灣禪繞教師協會副理事長吳孟燕開設「禪繞畫」藝術班，傳授禪畫藝術。學員從基礎「禪繞」開始學習，進而延伸禪繞藝術創作，包括禪繞寶袋、畫扇、拼圖等，透過學習禪繞畫，精進藝術美感、增加悟性，甚至將禪意精神與工法帶到樂智據點，幫助失智症患者或長輩增加手、眼協調與刺激感官認知。

神經內科主任許致善表示，「禪繞畫」是透過簡單圖案、重複畫，讓人靜心放鬆、延緩認知功能，這樣療癒的課程，運用在據點的失智症長輩，簡單的繪畫技巧，就可完成一幅有意義的作品，更可以透過這樣的課程，讓長輩重建信心，滿足成就感。

藝廊的一幅大型禪繞畫創作《圓與緣的協奏曲》最吸睛，主要是因該作品在大圓小圓中，串連起創作者的各自作品，巧妙融入在集體創作的大圓中，互相呼應的圓，看似不規則，卻有著彼此的合作默契，像是共同譜出跳躍、快樂的協奏曲，傳遞撫慰及祝福。

該作品更結合媽祖醫院logo圖樣的媽祖神像，搭配各種不規則尺寸的「禪繞畫」，構成藝廊的主視覺、主核心，傳遞正能量。

院長吳錫金說，院方以「高齡友善，特色醫療」為發展目標，除重視醫療品質也鼓勵員工參與藝術療癒課程學習，透過藝術美感幫助改善情緒及情感調適，「禪繞畫」藝廊的創設，希望提供員工、創作者發揮的舞台，透過大型創作，凝聚向心力，提升照護失智者的能力。