像笑話…民眾怒批莿桐健走規畫不佳 公所承諾改善
莿桐鄉公所元旦健走活動吸引上千人潮，卻引起民怨，限量千份集點券因排隊動線問題，早到的人沒領到、晚到的人有領到，也有人不按健走路線直接折返領獎品，民眾在臉書留言，健走活動就像搞笑。公所回應，活動參加人數超出原先預期，導致無法滿足所有人，健走路線只供參考，會參考建議再改進。
莿桐鄉公所表示，活動外包給廠商規畫，參加人數超出預期，活動禮品限量千份，有多準備300份餐包，沒想到還是不夠發；健走路線是參考路線，並無強制規定，考量民眾體力等因素，可自行決定健走路線，主要目的為鼓勵大家外出運動，會參考大家回饋再改進。
黃姓男子說，健走活動立意良善，但許多人未按規畫路線行走，選擇直接切半或繞原路回公園，路上工作人員非但沒有糾正、勸導，反而還直接放行，不只排隊動線亂、健走路線亂，就連攤販區也因場地過小導致走動不便，整場元旦健走活動就像在搞笑一樣。
黃姓女子說，報名領集點券的動線很亂，現場有很多工作人員，但卻沒有人引導隊伍排成直線，甚至有一群人直接從旁切出一列，擠進隊伍中，導致早到的人領不到集點券；也因隊伍分為5列，每列發放200張集點券，有些人排的隊伍集點券已發完，只能看著旁邊晚到的人領，希望未來能改善。
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