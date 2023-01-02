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阿里鄉農會冬季優良茶頒獎 高帝園茶業攻下4座頭等獎

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山農會主辦2022年冬季高海拔優良茶競賽成績揭曉，梅山鄉高帝園茶業大放異彩，攻下4座冬茶頭等獎。圖／嘉義縣政府提供
阿里山農會主辦2022年冬季高海拔優良茶競賽成績揭曉，梅山鄉高帝園茶業大放異彩，攻下4座冬茶頭等獎。圖／嘉義縣政府提供

阿里山農會主辦2022年冬季高海拔優良茶競賽成績揭曉，今天於阿管處廣場舉行頒獎暨促銷展售。烏龍組特等獎由梅山鄉一品茶葉林藝諺奪冠、金萱組由梅山鄉瑞泰茶業廖淑貞拿下、攻下4座冬茶頭等獎的梅山鄉高帝園茶業，堪稱除特等獎之外的最大贏家。

縣長翁章梁表示，阿里山高山茶已成為國內外知名品牌，參賽茶葉經過藥檢合格，並導入QRCode溯源機制，和DNA分子技術鑑別產地，遏止魚目混珠，維護茶賽品質與消費者權益。

阿里山農會總幹事劉家顯指出，今年氣候變化大，冬茶產量減少很多，但品質絕佳，獲得茶業改良場副場長邱垂豐及前分場長郭寬福2位評審的肯定，淘汰率僅3成5，比賽茶樣經農藥殘留檢測，都符合國家安全標準。

今年阿里山冬茶評鑑烏龍組特等獎，由梅山鄉一品茶葉林藝諺奪冠；評審指出，茶湯滋味細緻、濃稠、滑潤，感受到其栽培、加工及焙火等過程的用心。金萱組由梅山鄉瑞泰茶業廖淑貞拿下獎；評審指出，發酵香相當好，帶有台茶12號淡淡的奶香，茶湯滋味濃稠、細緻、滑順，口齒留香。另4次榮獲「兩岸茶王」的梅山鄉高帝園茶業成績也大放異彩，攻下4座冬茶頭等獎，堪稱除特等獎之外的最大贏家。

翁章梁指出，透過春茶和冬茶的評鑑分級，茶農朋友彼此相互學習與分享田間管理、製茶技術，阿里山高山茶的能見度也獲得更高的認同感，只要評鑑成績一公布，獲獎茶葉都是供不應求。劉家顯表示，阿里山農會率先配合中央政策，在比賽茶外包裝張貼印刷可追溯生產資訊，確保台灣茶聲譽，提供消費者優質、衛生安全的國產茶品，絕對讓消費者放心買、安心喝。

阿里山農會主辦2022年冬季高海拔優良茶競賽成績揭曉，烏龍組特等獎由梅山鄉一品茶葉林藝諺奪冠。圖／嘉義縣政府提供
阿里山農會主辦2022年冬季高海拔優良茶競賽成績揭曉，烏龍組特等獎由梅山鄉一品茶葉林藝諺奪冠。圖／嘉義縣政府提供
阿里山農會主辦2022年冬季高海拔優良茶競賽成績揭曉，金萱組由梅山鄉瑞泰茶業廖淑貞拿下獎。圖／嘉義縣政府提供
阿里山農會主辦2022年冬季高海拔優良茶競賽成績揭曉，金萱組由梅山鄉瑞泰茶業廖淑貞拿下獎。圖／嘉義縣政府提供
阿里山農會主辦2022年冬季高海拔優良茶競賽成績揭曉，今天於阿管處廣場舉行頒獎暨促銷展售。圖／嘉義縣政府提供
阿里山農會主辦2022年冬季高海拔優良茶競賽成績揭曉，今天於阿管處廣場舉行頒獎暨促銷展售。圖／嘉義縣政府提供

阿里山 茶葉 農會

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