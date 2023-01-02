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黃海岱大師123歲冥誕 雲林布袋戲日各門派齊聚祝壽

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
來自美國西北木偶中心偶師卡特（右一）也發表《世界在掌上》新書，引領大家看見世界偶戲的奧妙與精深。記者蔡維斌／攝影
來自美國西北木偶中心偶師卡特（右一）也發表《世界在掌上》新書，引領大家看見世界偶戲的奧妙與精深。記者蔡維斌／攝影

元月2日是雲林布袋戲日，雲林縣府今天在虎尾布袋戲館舉辦「掌中技藝．薪火相傳」紀念黃海岱大師123歲冥誕，藉以緬懷黃大師傳藝精神，也勉勵後輩藝師將掌中技藝永世薪傳，冥誕儀式由縣長張麗善主持並發送壽桃，同時也發表人間國寶黃俊雄大師的紀錄片精華，宏揚黃家創造台灣布袋戲傳奇。

雲林各大門派偶師今天齊聚一堂，黃海岱後代子孫包括前立委黃逢時、金光國際多媒體董事長黃立綱等人也到場，為大師冥誕祝壽，由虎尾國中布袋戲團拉開序幕，「能扮戲為阿公祝壽」學生說，他們很感光榮。

除了描述「台灣電視布袋戲鼻祖」黃俊雄大師的傳奇人生紀錄短片，來自美國西北木偶中心偶師卡特也發表《世界在掌上》新書，引領大家看見世界偶戲的奧妙與精深。虎尾知名「屋頂上的貓」已故畫師黃裕芳也捐贈其生前創作的黃海岱畫像，作為大師生日禮物，別具意義。

張麗善說，今天是黃海岱大師123歲冥誕，2007年為表彰黃大師對台灣布袋戲的貢獻，特將其生日訂為「雲林布袋戲日」，台灣布袋戲從傳統、金光到霹靂的發展史，黃家扮演很重要角色，縣府推動薪傳，深入70多所學校1萬多名學生學習布袋戲，並建造「布袋戲傳習中心」預計今年完工啟用，將來仰仗各路布袋戲大師傳承偶藝。

文觀處長陳璧君也說，雲林國際偶戲節把「台灣意象」布袋戲文化推向國際，為進一步充實布袋戲傳習資源，也啟動大師影像紀錄計畫，紀錄大師人生歷程也描繪布袋戲發展軌跡，讓大眾對偶戲文化有更深入認知。

金光國際多媒體總監黃鳳儀指出，黃俊雄大師紀錄片主要希望能和更多年輕人分享大師70年偶戲經驗，過年後會在台北舉辦首映會。雲林布袋戲館今起也推出「黃海岱特展」，展出黃大師手稿、戲偶、劇本，讓大家感受超過1世紀的偶戲風華，新春期間並有一系列表演，民眾可上雲林布袋戲館網頁查詢，歡迎大家來賞戲過好年。

黃海岱大師特展，有大師早年親手寫的劇本手稿，十分珍貴。記者蔡維斌／攝影
黃海岱大師特展，有大師早年親手寫的劇本手稿，十分珍貴。記者蔡維斌／攝影
人間國寶黃俊雄紀錄片，說細台灣布袋戲發展史。記者蔡維斌／攝影
人間國寶黃俊雄紀錄片，說細台灣布袋戲發展史。記者蔡維斌／攝影
雲林布袋戲日推出黃海岱大師特展。記者蔡維斌／攝影
雲林布袋戲日推出黃海岱大師特展。記者蔡維斌／攝影
雲林布袋戲日特展還有比人高的史艷文戲偶。記者蔡維斌／攝影
雲林布袋戲日特展還有比人高的史艷文戲偶。記者蔡維斌／攝影
知名「屋頂上的貓」已故畫師黃裕芳也捐贈其生前創作的黃海岱畫像，作為大師生日禮物。記者蔡維斌／攝影
知名「屋頂上的貓」已故畫師黃裕芳也捐贈其生前創作的黃海岱畫像，作為大師生日禮物。記者蔡維斌／攝影
來自各大門派的偶師齊聚一堂及黃海岱後代子孫，為大師冥誕祝壽。記者蔡維斌／攝影
來自各大門派的偶師齊聚一堂及黃海岱後代子孫，為大師冥誕祝壽。記者蔡維斌／攝影

布袋戲 雲林 張麗善

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