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連假最後一天台南陰雨 老街人潮減少商家望天興嘆

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天是元旦連假最後一天，因陰雨，安平老街人潮明顯減少。記者鄭惠仁／攝影
今天是元旦連假最後一天，因陰雨，安平老街人潮明顯減少。記者鄭惠仁／攝影

今天是元旦連假最後一天，台南市陰雨，市區逛街人潮也減少，安平老街商家表示，昨天因街區金龍殿廟會，人潮大增，今天人潮僅約三分之一，生意大受影響。不過，知名小吃店還是出現排隊人龍，未受天雨影響。

安平老街商圈商家說，今天早上就下小雨，雖然不冷，但也影響民眾逛街的意願與心情，上午人潮少，無法和昨天因廟會活動助勢，人擠人情況相比，到了中午，人潮稍增多，但也僅昨天的三分之一，而且買氣也不如昨天。

但部分知名小吃店還是出現排隊人龍，包含文章牛肉湯、阿財牛肉湯等都要排隊才吃得到。老街上商家吆喝著，期盼遊客駐足消費，也有商家拿著蝦餅請遊客試吃，誠意十足。

觀旅局指出，連假第1天，南市各景點人潮多，元旦當天市區熱門景點以國華海安小西門商圈、南紡商圈、孔廟文化園區及赤崁園區等，吸引逾13萬名遊客吃美食逛街購物；安平老街、鹽水老街及新化老街等街區，也吸引逾3萬名遊客漫步巡禮歷史人文氣息；新化虎頭埤也吸引3500人入園，較去年增加三成。昨天雖陰天，但市區人潮較前一天更多。

今天是元旦連假最後一天，因陰雨，安平老街人潮明顯減少，但知名小吃仍出現人龍。記者鄭惠仁／攝影
今天是元旦連假最後一天，因陰雨，安平老街人潮明顯減少，但知名小吃仍出現人龍。記者鄭惠仁／攝影
今天是元旦連假最後一天，因陰雨，安平老街人潮明顯減少。記者鄭惠仁／攝影
今天是元旦連假最後一天，因陰雨，安平老街人潮明顯減少。記者鄭惠仁／攝影

老街 元旦連假 小吃 台南

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