為了好友遺願…里長伯當月老幫其長女牽姻緣 2天接上百私訊

為了逝世鄰長交待幫其長女介紹對象心願，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭昨天於個人臉書發文後，獲得民眾熱烈迴響。楊石旭表示，鄰長是他同學，育有2女1男，都達適婚年齡，但都還沒有嫁娶，是友人生前最大遺憾，將於明晚8點截止，不再逐一回覆。

朴子市文化里的林姓鄰長日前逝世，里長楊石旭前往弔唁時，遺孀提到先生有交待要請里長伯幫長女介紹對象，了其最大心願。楊石旭受命後，昨天在臉書發文貼此訊息，獲得民眾熱烈迴響。

楊石旭說，鄰長的長女條件真的很好，這2天接到上百則私訊，也陸續將來電與私訊資料帶去給鄰長太太參考，但還是要等女主角後天4日休假回家，才會做進一步確認，自己有先過濾，並將截止日設在明天3日晚上8點。

楊石旭指出，已故林姓鄰長伯32歲長女在某醫院擔任護理師，身高162公分，瘦高臉蛋清秀漂亮，因護理工作必須值小夜、大夜班，時間上較緊湊姻緣延宕，為了好友最大心願，代為徵求有正職、年齡相近的對象，有意者請提供生活照、身高、體重及職業給里長伯，女方有意思的話，里長伯會再跟你聯絡。