快訊

貨都我們在搬！怨年終1個月爆請假潮 長榮航勤：能走的都去星宇了

中國直飛台灣航班昨起實施入境唾篩 首日陽性率出爐

為了好友遺願…里長伯當月老幫其長女牽姻緣 2天接上百私訊

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
為了好友鄰長遺願，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭當月老幫其長女牽姻緣，獲民眾熱烈迴響。圖／讀者提供
為了好友鄰長遺願，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭當月老幫其長女牽姻緣，獲民眾熱烈迴響。圖／讀者提供

為了逝世鄰長交待幫其長女介紹對象心願，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭昨天於個人臉書發文後，獲得民眾熱烈迴響。楊石旭表示，鄰長是他同學，育有2女1男，都達適婚年齡，但都還沒有嫁娶，是友人生前最大遺憾，將於明晚8點截止，不再逐一回覆。

朴子市文化里的林姓鄰長日前逝世，里長楊石旭前往弔唁時，遺孀提到先生有交待要請里長伯幫長女介紹對象，了其最大心願。楊石旭受命後，昨天在臉書發文貼此訊息，獲得民眾熱烈迴響。

楊石旭說，鄰長的長女條件真的很好，這2天接到上百則私訊，也陸續將來電與私訊資料帶去給鄰長太太參考，但還是要等女主角後天4日休假回家，才會做進一步確認，自己有先過濾，並將截止日設在明天3日晚上8點。

楊石旭指出，已故林姓鄰長伯32歲長女在某醫院擔任護理師，身高162公分，瘦高臉蛋清秀漂亮，因護理工作必須值小夜、大夜班，時間上較緊湊姻緣延宕，為了好友最大心願，代為徵求有正職、年齡相近的對象，有意者請提供生活照、身高、體重及職業給里長伯，女方有意思的話，里長伯會再跟你聯絡。

朴子 結婚 相親

延伸閱讀

嘉義朴子市元旦升旗 風箏隊施放國旗風箏迎新年

嘉縣最年輕女市長就職 吳品叡：全面提升宜居城市2.0

8年過去沒忘記！林右昌最後上班日守諾完成百歲阿公遺願

當了45年6個月老里長 汐止東山里長林錦定榮退

相關新聞

為了好友遺願 里長伯當月老幫其長女牽姻緣 2天接上百私訊

為了逝世鄰長交待幫其長女介紹對象心願，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭昨天於個人臉書發文後，獲得民眾熱烈迴響。楊石旭表示，鄰長...

免再吃飯攪沙！濁水溪揚塵日降至2天 PM10改善率逾4成

雲林縣濁水溪沿岸民眾長期飽受「吃飯拌沙」日子，在加強灑水、文蛤殼固沙下，去年濁水溪揚塵事件日只剩2天，相較2017年的5...

嘉義卡羅爾觀光工廠 100支迷你小號樂友回娘家同樂

嘉義縣大埔美卡羅爾銅管樂器觀光工廠成立7年來，首度號召100支迷你小號回娘家，今天全台各地破百名大小演奏者齊聚演奏；董事...

連假陰雨不斷 台南龍崎光節空山祭開展首周2萬多人參觀

台南龍崎光節「空山祭」開展首周2萬多人次入場、售票破萬張。「空山祭」2019年首次在台南人口最少的龍崎區舉辦，網友譽為「...

嘉義市北港路通港橋 新年首日上班開始「封一半」

嘉義市北港路的通港橋，橋下通水斷面寬度小於中央排水，市府獲核定1億2600萬元改建，預計明年3月完工，不過周邊商家擔心封...

嘉義六腳新科鄉長黃鉦凱 提兩區五中心拚全面升級地方

民進黨嘉義縣最年輕六腳新科鄉長33歲黃鉦凱，最終以勝前代表會主席黃明世1178票，保住綠營內訌的鄉鎮市長選戰一席。黃鉦凱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。