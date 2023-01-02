免再吃飯攪沙！濁水溪揚塵日降至2天 PM10改善率逾4成

雲林縣濁水溪沿岸民眾長期飽受「吃飯拌沙」日子，在加強灑水、文蛤殼固沙下，去年濁水溪揚塵事件日只剩2天，相較2017年的59天有大幅改善，環保署空氣品質監測站的懸浮微粒平均監測濃度值改善逾4成，改善效果顯著，榮獲2022年濁水溪揚塵獵砂行動TSAA台灣永續行動金獎肯定。

縣長張麗善表示，去年濁水溪揚塵事件日僅2天，較2017年減少57天，整體改善率達96.6%；環保署崙背測站PM10年平均濃度由57.3μg/m3降低至35.6μg/m3，麥寮測站PM10年平均濃度由70.7μg/m3降低至31.9 μg/m3，改善率達46.3%，顯示濁水溪上游到出海口揚塵情形均有改善。

張麗善指出，國際鳥會eBird官網中，雲林濁水溪口南岸紀錄有超過230種鳥類出現，已形成鳥類棲息地，也深獲中央肯定，在環保署空氣品質維護改善考核中，除了2020年、2021年連續兩年獲得特優，也榮獲2022年濁水溪揚塵獵砂行動TSAA台灣永續行動金獎肯定。