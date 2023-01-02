免再吃飯攪沙！濁水溪揚塵日降至2天 PM10改善率逾4成
雲林縣濁水溪沿岸民眾長期飽受「吃飯拌沙」日子，在加強灑水、文蛤殼固沙下，去年濁水溪揚塵事件日只剩2天，相較2017年的59天有大幅改善，環保署空氣品質監測站的懸浮微粒平均監測濃度值改善逾4成，改善效果顯著，榮獲2022年濁水溪揚塵獵砂行動TSAA台灣永續行動金獎肯定。
縣長張麗善表示，去年濁水溪揚塵事件日僅2天，較2017年減少57天，整體改善率達96.6%；環保署崙背測站PM10年平均濃度由57.3μg/m3降低至35.6μg/m3，麥寮測站PM10年平均濃度由70.7μg/m3降低至31.9 μg/m3，改善率達46.3%，顯示濁水溪上游到出海口揚塵情形均有改善。
張麗善指出，國際鳥會eBird官網中，雲林濁水溪口南岸紀錄有超過230種鳥類出現，已形成鳥類棲息地，也深獲中央肯定，在環保署空氣品質維護改善考核中，除了2020年、2021年連續兩年獲得特優，也榮獲2022年濁水溪揚塵獵砂行動TSAA台灣永續行動金獎肯定。
環保局長張喬維說，濁水溪揚塵防治集結諸多力量，包括縣府、四河局、台塑企業、村里巡守，在濁水溪沿岸加強灑水及文蛤固沙，由四河川局執行高揚程泵浦灑水及中水局集集攔河堰配合預先放流等，台塑企業則贊助出海口水井灑水用電費用，也認養六輕聯絡道路洗街。
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