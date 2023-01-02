嘉義卡羅爾觀光工廠 100支迷你小號樂友回娘家同樂

嘉義縣大埔美卡羅爾銅管樂器觀光工廠成立7年來，首度號召100支迷你小號回娘家，今天全台各地破百名大小演奏者齊聚演奏；董事長李國安表示，首度號召迷你小號回娘家，有遠從宜蘭至屏東等全國各地樂友回娘家，齊心完成溫馨難忘的音樂盛會任務。

為吸引國內民眾喜愛銅管樂器，董事長李國安在7年前觀光工廠開始運作時推出迷你小號產品，主要是讓國內客戶覺得迷你小號很可愛，藉此接近銅管樂器，李國安指出，許多人不清楚「銅管樂器」與「木管樂器」的差別，平常看到小號也會擔心無法駕馭，才專研開發出迷你小號。

7年來，平均1年賣出100支以上迷你小號給國內使用者，李國安說，目前約有1000多支在國內，首度試辦號召10分之1的迷你小號回娘家，今天100名參與者來自宜蘭、台北、高雄及屏東全國各地都有，也獲古典、爵士及流行樂老師們到場力挺，完成難忘音樂盛會任務。

大林鎮平林國小三年級簡于真為參加音樂活動，還特別向學校借小號，今天幸運抽到價值3萬9000元最大獎全新小號1支；簡于真母親說，孩子接觸音樂都是好事，今天來參加是抱著學習想法，沒想到看表演後能獲大獎，真的非常幸運，「我們終於可以開始進入學習小號了！」