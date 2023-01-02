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嘉義卡羅爾觀光工廠 100支迷你小號樂友回娘家同樂

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣大埔美卡羅爾銅管樂器觀光工廠成立7年來，首度號召100支迷你小號回娘家，今天全台各地百名大小演奏者齊聚演奏。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大埔美卡羅爾銅管樂器觀光工廠成立7年來，首度號召100支迷你小號回娘家，今天全台各地百名大小演奏者齊聚演奏。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣大埔美卡羅爾銅管樂器觀光工廠成立7年來，首度號召100支迷你小號回娘家，今天全台各地破百名大小演奏者齊聚演奏；董事長李國安表示，首度號召迷你小號回娘家，有遠從宜蘭至屏東等全國各地樂友回娘家，齊心完成溫馨難忘的音樂盛會任務。

為吸引國內民眾喜愛銅管樂器，董事長李國安在7年前觀光工廠開始運作時推出迷你小號產品，主要是讓國內客戶覺得迷你小號很可愛，藉此接近銅管樂器，李國安指出，許多人不清楚「銅管樂器」與「木管樂器」的差別，平常看到小號也會擔心無法駕馭，才專研開發出迷你小號。

7年來，平均1年賣出100支以上迷你小號給國內使用者，李國安說，目前約有1000多支在國內，首度試辦號召10分之1的迷你小號回娘家，今天100名參與者來自宜蘭、台北、高雄及屏東全國各地都有，也獲古典、爵士及流行樂老師們到場力挺，完成難忘音樂盛會任務。

大林鎮平林國小三年級簡于真為參加音樂活動，還特別向學校借小號，今天幸運抽到價值3萬9000元最大獎全新小號1支；簡于真母親說，孩子接觸音樂都是好事，今天來參加是抱著學習想法，沒想到看表演後能獲大獎，真的非常幸運，「我們終於可以開始進入學習小號了！」

卡羅爾銅管樂器觀光工廠指出，銅管樂器沒有什麼消耗品，除了耐用好保養外，更具有使用後殺菌的效果，在寒冷的冬天也不會因為熱脹冷縮的關係，影響吹奏發音，直到現在，歐洲仍有許多銅管樂團，而傳遞小號（小喇叭）、長號（伸縮喇叭）銅管樂器的音樂，推動流行，一直是工廠成立的宗旨。

嘉義縣大埔美卡羅爾銅管樂器觀光工廠成立7年來，首度號召100支迷你小號回娘家，今天全台各地百名大小演奏者齊聚演奏。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大埔美卡羅爾銅管樂器觀光工廠成立7年來，首度號召100支迷你小號回娘家，今天全台各地百名大小演奏者齊聚演奏。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大埔美卡羅爾銅管樂器觀光工廠成立7年來，首度號召100支迷你小號回娘家，大林鎮平林國小三年級簡于真幸運獲得價值3萬9000元全新小號1支。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大埔美卡羅爾銅管樂器觀光工廠成立7年來，首度號召100支迷你小號回娘家，大林鎮平林國小三年級簡于真幸運獲得價值3萬9000元全新小號1支。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大埔美卡羅爾銅管樂器觀光工廠成立7年來，首度號召100支迷你小號回娘家，今天全台各地百名大小演奏者齊聚演奏。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣大埔美卡羅爾銅管樂器觀光工廠成立7年來，首度號召100支迷你小號回娘家，今天全台各地百名大小演奏者齊聚演奏。記者呂慧瑜／攝影

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