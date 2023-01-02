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連假陰雨不斷 台南龍崎光節空山祭開展首周2萬多人參觀

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南龍崎光節空山祭開展首周2萬多人參觀。記者周宗禎／翻攝
台南龍崎光節空山祭開展首周2萬多人參觀。記者周宗禎／翻攝

台南龍崎光節「空山祭」開展首周2萬多人次入場、售票破萬張。「空山祭」2019年首次在台南人口最少的龍崎區舉辦，網友譽為「全國最美」山林燈節。

市府文化局表示，空山祭耶誕夜登場，儘管天公不作美，開幕後寒流發威，元旦假期陰雨，仍不減民眾熱情，元旦連假三天售票接近完售，超過5成民眾購票入場，可見熱度及獨特魅力。

今年「空山祭」以龍崎人必然離開的生命經驗為靈感，發展主題故事「隨風去留」，講述離開、離不開的故事，探討人與土地間無形的聯繫。

文化局表示，再度攜手藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，特邀的11組藝術團隊除在地團隊，還有法國、馬來西亞等國際藝術家，搭建的15件創作包含3件融合舞台裝置藝術，較過往作品量體擴大，且更強化互動性和演出，深化觀眾沉浸式體驗。

民眾可於入場前領取鋁罐風車小提燈，與旋轉絢麗的風車燈籠一起走完山林秘境中的藝術之路；各作品前亦有藝術家精心設計的獨特印章，完成集章後即可兌換活動限定夜光貼紙；展期內不同周末安排有藝術家講座、虎形山自然生態導覽、手作工作坊、南瀛天文館星空導覽等周邊活動。

文化局表示，今年展覽場域擴大，拓展全新路線，涵蓋以往活動未達範圍，並行經公園兩座特色吊橋，讓民眾循著光影一窺虎形山公園未被發掘的面貌。以寓言動畫《隨風去留》作核心，場內12件作品環環相扣，共同演繹詮釋龍崎在地議題主題故事。

因應人潮活動期間將交通管制，禁止遊客汽車出入，呼籲利用大眾運輸工具，以免山區小路塞車耽誤遊興。

展期至2月12日，每日啟燈時間晚上5點半至10點(最後入場時間為9點)，平日票50元，假日票100元，假日門票每日限額3000張。龍崎區民展期內天天免費，關廟、歸仁、仁德3區居民平日免費。另65歲以上長者、6歲以下兒童出示相關證件，平日免票入場。

台南龍崎光節空山祭開展首周2萬多人參觀。記者周宗禎／翻攝
台南龍崎光節空山祭開展首周2萬多人參觀。記者周宗禎／翻攝
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