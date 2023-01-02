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嘉義市北港路通港橋 新年首日上班開始「封一半」

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市北港路的通港橋將改建，採半半施工，目前已架設施工用的便橋。記者林伯驊／攝影
嘉義市北港路的通港橋將改建，採半半施工，目前已架設施工用的便橋。記者林伯驊／攝影

嘉義市北港路的通港橋，橋下通水斷面寬度小於中央排水，市府獲核定1億2600萬元改建，預計明年3月完工，不過周邊商家擔心封路影響生意，經說明會後，決議「半半施工」明天起先封西向，半年後換東向；議員建議，店家盼維持門前客人能進出的通道，並給予減稅，讓營業損失降至最低。

市長黃敏惠去年11月4日出席開工典禮，表示北港路是市區通往國道一號要道，通港橋改建，是打造嘉市西區大發展的門面，帶動地方發展更興盛。

工務處指出，原規畫北港路東向先封路，不過包括超商、汽車檢驗廠等店家較多，反映長時間影響生意，開工後再辦說明會，充分溝通後，改決定先封西向道路，做一半的橋、遷移管線，約半年多，換封東向的路。

工務處表示，封的路段為北港路與北社尾路、大溪路口之間，會維持交通功能，仍提供雙向各2車道通行，將引導車流讓用路人安全通行；預計明天上午過了上班時間顛峰時段後，開始封路。

工務處建議，北港路往東要進入市區，替代道路可右轉埤竹路、再左轉行駛高鐵大道；西行往國道一號，則能左轉世賢路二段、再右轉行駛高鐵大道，右轉埤竹路接回北港路至國一嘉義交流道，或至鄰近縣市。至於公車站點「大溪厝」、「大嘉駕訓班」無法正常停靠，欲搭車的民眾，請改至前後鄰近站位或臨時停靠站位搭乘。

議員張秀華指出，店家希望工程期間的傷害降到最低，起碼保留門前客人能進出的引道，營業損失部分，政府也給予減免例如營業稅、房屋及地價稅等。

通港橋改建後，長度從16公尺增加到31公尺，寬度30公尺不變，主要是橋下打開排水斷面，讓排水更加通順。

嘉義市北港路的通港橋將改建，採半半施工，明天上午起，先封西向。記者林伯驊／攝影
嘉義市北港路的通港橋將改建，採半半施工，明天上午起，先封西向。記者林伯驊／攝影
嘉義市北港路的通港橋將改建，採半半施工，明天上午起，剩東向供通行。記者林伯驊／攝影
嘉義市北港路的通港橋將改建，採半半施工，明天上午起，剩東向供通行。記者林伯驊／攝影
嘉義市北港路的通港橋將改建，加寬橋下的通水斷面。記者林伯驊／攝影
嘉義市北港路的通港橋將改建，加寬橋下的通水斷面。記者林伯驊／攝影
嘉義市北港路的通港橋將改建，採半半施工，明天上午起，先封西向。記者林伯驊／攝影
嘉義市北港路的通港橋將改建，採半半施工，明天上午起，先封西向。記者林伯驊／攝影

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