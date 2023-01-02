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嘉義六腳新科鄉長黃鉦凱 提兩區五中心拚全面升級地方

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣最年輕六腳新科鄉長33歲黃鉦凱（右），提出「兩區五中心」願景，將全面升級地方整體發展，獲立委蔡易餘（左）力挺支持。圖／六腳鄉長黃鉦凱提供
民進黨嘉義縣最年輕六腳新科鄉長33歲黃鉦凱（右），提出「兩區五中心」願景，將全面升級地方整體發展，獲立委蔡易餘（左）力挺支持。圖／六腳鄉長黃鉦凱提供

民進黨嘉義縣最年輕六腳新科鄉長33歲黃鉦凱，最終以勝前代表會主席黃明世1178票，保住綠營內訌的鄉鎮市長選戰一席。黃鉦凱提出「兩區五中心」願景，強調六腳鄉已成為嘉義縣的蛋黃區，將全面升級地方整體發展。

1989年生的黃鉦凱是這屆全縣最年輕上任的鄉鎮市長，當選1屆議員，是已故鄉長黃錦城兒子，獲民進黨徵召提名，換跑道選鄉長，縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳明文全力支持，選戰期間更獲低調不干政有「神力女超人」之稱的縣長妻子劉莉英陪同輔選。

黃鉦凱以「一步六腳印」為施政目標，包括老人照顧樂齡學習、農民照顧品牌行銷、青年照顧平台服務、幼年照顧營養加分、生活消費外溢效應、旅遊聖地人潮齊聚。黃鉦凱說，相信自己有能力帶動地方發展，讓六腳建設向前行。

黃鉦凱規畫「兩區五中心」願景，產業中心：爭取拓寬介壽橋連接科學園區、故宮南院；交通中心：爭取嘉54線拓寬、灣內大橋改建連接高鐵特區；農業中心：推動六腳成科學園區智慧農業生產基地；觀光中心：形塑蔗埕園區特色，結合故宮南院吸引遊客；醫療中心：爭取擴建嘉46線延伸段連接長庚醫療專區。

黃鉦凱表示，未來蒜頭、蒜東、蒜南要做都市計畫通盤檢討，開闢生活圈道路，串聯縣治特區發展，上任積極推動洽公行動辦公室巡迴服務鄉親，解決老人家洽公不便問題，還有65歲敬老金增加1000元、成立青年返鄉就業推動委員會、爭取興建海區社會住宅、改善農村生活基礎設施、推動低碳節能的畜牧園區，全面升級地方整體發展。

民進黨嘉義縣最年輕六腳新科鄉長33歲黃鉦凱，提出「兩區五中心」願景，將全面升級地方整體發展。圖／六腳鄉長黃鉦凱提供
民進黨嘉義縣最年輕六腳新科鄉長33歲黃鉦凱，提出「兩區五中心」願景，將全面升級地方整體發展。圖／六腳鄉長黃鉦凱提供

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