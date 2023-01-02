過年走春 台南逾10街景添「花漾新裝」 遊客感受喜氣

2023年到來，台南西門圓環、後甲圓環等逾10處公共區域增添「花漾新裝」，尤其市府以4萬多株繽紛草花美化高鐵特定區及大區道南351線，並在高鐵大道三角分隔島布置多個立體人偶，舉牌迎賓，為走春遊客添加節慶喜氣。

過年走春，南市府工務局除了在南瀛綠都心、永康公園2座大型公園裝置藝術花海迎賓之外，也在永華6區的小西腳圓環、西門圓環、夏林路（永華至健康路）、大同路（國民路至機場路）、永華路二段、台南火車站圓環、湯德章紀念公園、後甲圓環、台江大道與安吉路路口，以及永成路近台86快速道路槽化島等地方種植草花美化街道。

工務局指出，高鐵特定區及大區道南351線，種植3萬4千多株紫花、黃花馬櫻丹、紅花玉芙蓉、金露花等，加上8700株百日花、孔雀草、雞冠花等當季花種，呈現萬紫千紅繽紛色彩；尤其在高鐵大道三角分隔島中，佇立多樣立體人偶，有的手持Hello、Welcome表達歡迎貴客到來，相當可愛。

若從台86線大潭匝道下接大區道南351線，轉高鐵大道前往高鐵站前廣場，沿路可以飽覽草花色彩的變換。另外，新營交流道及長榮路中央分隔島、172線白河交流道以及南311線柳營交流道等交通要道，也種植常綠性花草約2萬1千株。

工務局表示，因應春節連假人潮，針對轄管的大型公園會將派員加班執行勤務，加強維護公園環境整潔及重要路段綠美化維護，總共出動63人，包括公園駐點、垃圾清運人員、水車輪值，平均每天約24人值班維護清潔。