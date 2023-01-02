曾文水庫連兩天人工增雨 蓄水量微幅回升

曾文水庫集水區去年下半年降雨量偏少，目前蓄水率不到3成，南區水資源局今天把握雲系移入機會，再次啟動人工增雨作業，連續兩天執行，曾文水庫蓄水量微幅回升。

中央氣象局觀測資料顯示，台南部分地區昨天、今天都出現降雨，但雨勢並不明顯，位於較北邊的行政區雨量較多，但昨天單日累積不到10毫米，今天至上午10時為止，也僅約6.5毫米，而屬曾文水庫集水區的嘉義山區一帶，近兩天降雨比台南稍多一些。

經濟部水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，近日受東北季風及南方水氣北抬影響，雲系持續移入曾文水庫集水區，雲層範圍逐漸寬廣，為增加集水區降雨量，南水局繼昨天實施人工增雨作業後，今天再次於上午8時30分於曾文水庫大壩啟動人工增雨作業。

南水局指出，未來仍將視天候狀況機動實施人工增雨，不輕易放過任何機會，向老天多要一些水，並再次呼籲民眾務必節約用水。

依據南水局上午10時觀測資料，曾文水庫蓄水量1億4262萬立方公尺，較昨天上午微幅增加約11萬立方公尺，蓄水率27.99%，相連通的烏山頭水庫蓄水量4659萬立方公尺，蓄水率58.89%；供應民生用水為主的南化水庫蓄水量6894萬立方公尺，比昨天上午減少約30萬立方公尺，蓄水率77.16%。