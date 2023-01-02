後港國中變身地方創生發展中心 為地方注入活水

台南市七股區後港國中學生逐年減少，停辦後改為佳里國中後港校區，打造部分空間為職探體驗中心，日前再與「大台南好生活協會」簽約，成立多功能「後港鹽分地帶創生發展推動中心」，將致力於戶外生態教育、在地產業協助，並將提供地方民眾閱讀空間、在地青年工作室，為地方注入新的活水。

市長黃偉哲表示，為了平衡城鄉發展、重振社區活力，積極推動地方創生，除了挹注地方社區資源，同時協助社區找到自己的優勢與特色，樂見後港校區活化，相關措施要從地方民眾觀點及需求出發，與在地青年人才緊密合作，期待公私協力攜手再造故鄉。

教育局長鄭新輝表示，偏鄉學校少子女化情況嚴重，同儕學習刺激、學習動機都較為不足，若不尋求改變，對孩子不公平。後港國中是停辦不是廢校，借重民間團體的經驗在校區成立地方創生發展推動中心，發揮在地教育、產業特色，未來會鼓勵更多學校及民眾參與及運用。

大台南好生活協會負責人蔡仕霖表示，該協會以永續概念融進生活為理念，長期投入社區營造、地方產業、人才培力、弱勢關懷等。規畫第1期將校區夢翔館及科學館打造為提供地方居民的地方閱讀空間、地方青年工作室及親子共伴空間。戶外場所後續將評估設計生態教育體驗課程，同時打造「駐村空間」提供藝術家進駐創作與展覽，期讓青年根留在地。

教育局表示，為鼓勵法人、團體申請認養裁併校區，已訂定「台南市政府教育局裁併校區認養作業原則」，由認養單位提出計畫，經核准後簽訂認養契約， 期限最少為1年，最多不得超過3年，但期滿經教育局同意得延長。