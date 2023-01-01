雲林春安工作開跑 縣長張麗善：加強交管維護治安

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今晚到西螺分局慰問員警。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣長張麗善今晚到西螺分局慰問員警。圖／雲林縣警察局提供

雲林縣警察局即日起實施春安工作，到本月30日晚上12點結束，以治安平穩、交通順暢、民眾安心為主軸，統合警察、義警、民防、義交、守望相助隊，加強寺廟、景點等地交通管制，並加強巡邏維護治安，縣長張麗善今晚親臨各分局慰問，展現維護治安決心。

雲林縣長張麗善今晚率同雲林縣警察局長李謀旺、民防總隊副指揮官張炳耀、義警大隊長吳岳樺、民防大隊長蘇振毅及義警、民防、義交大隊部幹部，到各分局慰問參與春安工作的員警及協勤民力，盼大家共同守護春節治安。

縣長張麗善說，從今天晚上開始到1月30日，連續實施30天春安工作，春節連假期間許多外縣市鄉親返鄉過年，會增加許多人潮、車潮，希望借重警方專業及經驗，加強交通疏散、維護治安，期許大家秉持平時訓練有素的精神，對治安工作防範有加，讓民眾安心過春節。

局長李謀旺說，春節期間有10天連續假期，會加強風景區、交流道、高鐵站、火車站、公車站及寺廟周邊治安及交通管制措施；縣長張麗善親自到各分局慰問，象徵對春安工作重視，警察機關會全力以赴，讓大家過一個平安的春節。

雲林縣長張麗善今晚到虎尾分局慰問員警。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣長張麗善今晚到虎尾分局慰問員警。圖／雲林縣警察局提供

春節 警察

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