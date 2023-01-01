重要節日首日勤務 台南市長黃偉哲：清樓打詐安居緝毒

台南警方執行重要節日首日勤務，今晚9點30分在市警四分局舉行擴大臨檢勤前教育會議，台南市長黃偉哲在會中聽取警察局工作簡報、精進員警應勤裝備成果展示，會後慰問守望相助隊第四中隊及執行路檢勤務的員警，並致贈慰問金及慰問品。

黃偉哲於晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，會中對於剛結束的市長及市議員選舉，以及耶誕、跨年活動，警察局投入了所有警、民力進行各項安維工作警衛部署，任務均能圓滿達成，予以肯定。

黃偉哲說，期許所有參與維護治安的單位，對於為期30天的「加強重要節日安全維護工作」落實執行，三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」都很重要，今年著重在「清樓打詐、安居緝毒」，運用科技執法，透過大數據分析，並積極整合第三方警政及民間力量，為台南地區的治安、交通做好把關，打造最適合居住的城市環境。

春節期間，台南市有鹽水蜂炮、月津港燈節、龍崎空山祭等知名民俗藝術活動，加上民眾返鄉團圓、出遊走春、拜廟祈福等年節活動，交通流量預期大增，期勉全體警察同仁發揮團隊精神，除了配合市府施政外，更應結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間5力，全力為臺南市一同打拼，讓臺南不僅有美食美景，更有安全安心的好生活。