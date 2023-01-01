重要節日首日勤務 台南市長黃偉哲：清樓打詐安居緝毒
台南警方執行重要節日首日勤務，今晚9點30分在市警四分局舉行擴大臨檢勤前教育會議，台南市長黃偉哲在會中聽取警察局工作簡報、精進員警應勤裝備成果展示，會後慰問守望相助隊第四中隊及執行路檢勤務的員警，並致贈慰問金及慰問品。
黃偉哲於晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，會中對於剛結束的市長及市議員選舉，以及耶誕、跨年活動，警察局投入了所有警、民力進行各項安維工作警衛部署，任務均能圓滿達成，予以肯定。
黃偉哲說，期許所有參與維護治安的單位，對於為期30天的「加強重要節日安全維護工作」落實執行，三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」都很重要，今年著重在「清樓打詐、安居緝毒」，運用科技執法，透過大數據分析，並積極整合第三方警政及民間力量，為台南地區的治安、交通做好把關，打造最適合居住的城市環境。
春節期間，台南市有鹽水蜂炮、月津港燈節、龍崎空山祭等知名民俗藝術活動，加上民眾返鄉團圓、出遊走春、拜廟祈福等年節活動，交通流量預期大增，期勉全體警察同仁發揮團隊精神，除了配合市府施政外，更應結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間5力，全力為臺南市一同打拼，讓臺南不僅有美食美景，更有安全安心的好生活。
黃市長並在警察局長方仰寧、守望相助大隊長宋俊明陪同下前往開台天后宮慰問守望相助隊執勤民力，並致贈中隊長邱威傑慰問金及慰問品，以感謝每名隊員長期支持警察，默默為台南這塊土地無私的奉獻。
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