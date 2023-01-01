巨人盃全國青少棒賽開打 黃偉哲期勉選手打到世界盃

2023台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽今開打，下午在小北B棒球場舉行開幕儀式，市長黃偉哲期勉選手們秉持「巨人精神」，在新的一年以更充沛的精神互相切磋球技，經由不斷地精進棒球實力，從巨人盃打到亞洲盃再到世界盃，為台灣棒運爭光。

體育局表示，台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽今起至1月5日止，一連5天在小北A、B棒球場、善化國小棒球場、文小45棒球場、文中47棒球場、嘉藥棒球場、中洲及遠東科大棒球場開打。

今年共有台南、台北、新北、桃園、新竹市、苗栗縣、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣、市、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭、澎湖共18縣市48隊參賽，參與隊伍都是各縣市的佼佼者，市長黃偉哲也特別祝福參賽選手都能發揮最好的實力，爭取到最高榮譽。

體育局長陳良乾指出，棒球一直是台南市體育的重點發展項目，體育局積極耕耘基層棒球運動，目前已扶植25所學校成立棒球校隊及43所學校成立棒球社團，每年更舉辦巨人盃3級賽事，藉由棒球隊伍相互交流切磋，提升選手自我實力，這次巨人盃全國青少年棒球錦標賽，歡迎市民到場為選手們鼓勵加油，賽事詳情請至「2023年台南市巨人盃全國青少年棒球錦標賽」臉書粉絲專頁（https//is.gd/vszM24）查詢。

巨人盃全國青少年棒球錦標賽在小北B棒球場舉行，由市長黃偉哲主持，並擔任開球嘉賓，市議員郭鴻儀、周麗津、陳怡珍、許至椿、沈震東、蔡宗豪及穎艾達利也到場勉勵選手。