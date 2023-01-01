2023年雲林地價出爐！斗南鎮市地重畫成火車頭 漲幅逾3％

雲林縣政府今天公告2023年土地現值，全縣平均漲幅1.07%，較去年平均調漲0.78 %，其中斗南因小東市地重畫區完成開發，帶動周圍地價，漲幅3.31%最高，最貴地段仍為斗六斗六市大同路與愛國街交叉路口土地，每坪58萬元。

地政處公告，雲林縣共有20個鄉鎮市，土地面積約13萬2424公頃，2023年共計畫設6945個地價區段，較去年增加6個，部分主要開發地區完成開發，合理調整公告土地現值，其餘鄉、鎮、市微幅調漲或持平，全縣公告土地現值平均漲幅1.07％，相較去年平均調漲0.78 %。

地政處指出，雲林土地現值最高的地方在斗六，包括斗六市193、203地價區段，位置座落在大同路與愛國街交叉路口，區段地價每平方公尺17萬6000元，換算土地1坪約58萬元；最低地價區段為四湖鄉137地價區段，是四湖鄉離島式基礎工業區低於海平面的海域土地，每平方公尺5元。

雲林縣2023年調整幅度較高之鄉(鎮、市)，以斗南鎮、斗六市、莿桐鄉為主，公告土地現值調幅分別為3.31%、1.70%、1.56%。斗南鎮因小東市地重畫區已在去年完成開發，帶動土地現值調整幅度；斗六市因有開發區及建案推出，地價適度上漲反應地價；莿桐鄉因農地面積大，以致整體調幅較大，其餘鄉、鎮、市均微幅調漲或持平。

地政處也說，小東市地重劃區完成公共設施、改善區內交通，離國道一號斗南交流道約3至5分鐘路程，優化工業區投資環境，提升產業聚集效益，地價調幅呈上漲；另斗六埤口自辦市地重劃區依買賣實例、發展趨勢，區內交易價格呈上漲趨勢；斗六社口區段徵收範圍地區，公共設施完善，建案陸續推出新成屋交易熱絡。