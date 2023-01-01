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台南跨年晚會18組藝人接力嗨唱 線上觀看人數147萬人次「全台最高」
台南市政府昨晚舉辦的「台南好YOUNG跨年晚會」多達18組藝人表演，吸引粉絲遠從各地來應援，6個多小時的演出，不負眾望，線上觀看人數高達147萬人次，全台最高。
昨晚的「台南好YOUNG跨年晚會」除了「全方位天王」炎亞綸首度挑戰跨年晚會主持加表演，雙天后艾怡良及魏如萱也都帶來精彩表演。市府新聞處表示，網友更在直播區留言「今年台南場最好看了啦」、「台南太國際化」、「台南太熱了」、「好可愛」，也正因為台南邀請了許多組國際吸睛卡司，後台宛如國際群星會，同樣來自日本的國民姊夫AKIRA、放浪兄弟團員SHOKICHI、從台灣紅回日本的楊宇騰YU、日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」、韓國新生代男團「EPEX」就在後台藝人休息帳篷中，搭起友誼橋梁，互相致意交流並拍照；而可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」全部成員，在晚間10點左右表演結束後，仍待在會場中，由貓道進入舞台旁欣賞倒數橋段的絢爛煙火，可見台南跨年晚會的魅力驚人。
眾多炎亞綸的粉絲，除了在直播區留言，更有熱情歌迷，體貼幕後工作人員的辛苦，送上數十杯飲料及雞排到後台給工作人員，替他們補充滿滿量能，讓他們可以跟炎亞綸一起有體力工作到跨年活動結束。親和的炎亞綸更是響應這種溫暖，長達7小時的演出後，走到舞台外跟等候在外的數百歌迷互動，逐一握手，歌迷不斷尖叫「這邊」、「還有這邊」，許多在驚喜中握到全方位天王溫暖手心的歌迷，開心的度過2023年的第1天。
觀眾區最前排的粉絲，許多都是好幾天前帶著地墊或帳棚排隊的民眾，其中不少舉著為五堅情團員應援的道具，而擔任倒數後壓軸的五堅情團員，滿滿半小時的表演還讓粉絲們佇足期盼不肯離去，五堅情團員們為此還特別加唱一首歌，貼心慰勞歌迷們多時的守候。
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