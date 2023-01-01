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循環杯、借杯做環保 南市全家、麥當勞共34家店先響應

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推循環杯借杯服務，34家店率先響應。圖／南市環保局提供
台南市環保局推循環杯借杯服務，34家店率先響應。圖／南市環保局提供

今天起環保署要求各連鎖便利商店、連鎖速食店於全國的門市數要有5%提供循環杯借杯服務。台南市環保局表示，目前全市已有28家全家便利商店、6家麥當勞門市率先響應，近期將邀業者研商推廣借杯服務，鼓勵借杯，源頭減量。

台南市長黃偉哲表示，為減少使用一次性飲料杯，希望市民優先以自備飲料杯購買現泡飲料，循環杯與內用杯無異，只要改變以往購買習慣，就能減少一次性飲料杯的丟棄，讓世界更好。

南市環保局表示，環保署的政策會逐年提升各連鎖便利店、連鎖速食店提供循環杯借杯服務的比例，2023年為5%，明年至少10%，2025年至少30%。也鼓勵其他非列管的業者一起響應循環杯租借服務，歡迎有意願的業者與環保局接洽，電話06-2686751轉1618 葉小姐。

南市環保局代理局長侯俊彥說，早在環保署政策上路前，台南市就積極推動循環杯借杯服務，2017年即與循環杯業者在正興街區推租借服務，之後據點持續增加，迄今該業者在南市已有約50個租還據點，採用「甲租乙還」，提高機動性。去年於永康區、善化區、麻豆區、新營區等共13個行政區50家飲料店試辦循環杯租借服務，擴大循環杯租借範圍。

為消除消費者對循環杯的使用疑慮，環保署訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，請大眾安心。

環保署 便利商店 麥當勞

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