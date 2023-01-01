快訊

中職／等一個人…洪一中成自由身 台鋼將正式拜會

不滿年終差太多！航勤「依法休假」致班次大亂 長榮航空回應了

新黨前立委陳一新跨年夜家人陪伴下過世 享壽72歲

台文館新春期間推闖關活動 兔年精美小禮免費送

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台灣文學館新春活動，初二來館即送限量兔子藏書票貼紙。圖／台文館提供
台灣文學館新春活動，初二來館即送限量兔子藏書票貼紙。圖／台文館提供

迎接兔年春節，國立台灣文學館即日起到元宵2月5日，推出一系列活動，有解謎闖關、任務完成、繪本闖關等，而且獎品豐富，有新春福袋、「錢兔似錦」小春聯、兔子藏書票等，還有兔年專屬紀念章，館方除了除夕與初一休館，其他時間都開放，歡迎民眾到訪。

台文館表示，新春一系列活動「揚眉兔氣過好年」，即日起到2月5日有「鴻兔大展：解謎闖關」，只要到台文館服務台索取闖關單，參觀展覽找答案，完成即可兌換限量精美小福袋，內含台灣動物文學特展多重好禮、新春限定小卡等。1月23日（初二）至1月29日（初八）每日前30名完成再加碼隨機禮物，歡迎大家來擴張文學知識版圖。

即日起到2月5日還有「好禮兔you：完成任務送春聯」，於Minimou文學咖啡坊點「紅蘿蔔蛋糕」；於藝文商店消費滿75元；或於館內任一處模仿兔子比「YA」拍照，並於FB或IG打卡，即可獲得只送不賣的「錢兔似錦」小春聯，與兔子一同跳進繁花似錦的文學世界。1月23日（初二）單日限定，來館即送限量兔子藏書票貼紙。此外，還推出兔年紀念章，於大門入口長梯下印章台，供民眾參觀時蒐集留念。

1月24日（初三）、1月25日（初四）14:00至17:00，則有「兔飛猛進：繪本闖關」，通過《花鬧白雲端》、《老皮箱歲歲念》、《冷不防》等3個繪本關卡，即可兌換限量精美小福袋。

館方表示，春節期間1月21日（除夕）、1月22日（初一）休館，其餘時間皆正常開放，現正展出「成為人以外的——台灣動物文學特展」、「江湖有字在——台灣人文出版史特展」、以及「你了解我的明白——原住民族文學捐贈展」。本館位於台北的台灣文學基地開放時間亦同，除現正展出「浪花台流：文學改編影視特展」外，還將推出集章、打卡等期間限定活動。

台灣文學館新春活動，精美小福袋內含台灣動物文學特展多重好禮、新春限定小卡等。。圖／台文館提供
台灣文學館新春活動，精美小福袋內含台灣動物文學特展多重好禮、新春限定小卡等。。圖／台文館提供
台灣文學館新春活動，兔年紀念章放置於大門入口長梯下印章台，歡迎蒐集留念。圖／台文館提供
台灣文學館新春活動，兔年紀念章放置於大門入口長梯下印章台，歡迎蒐集留念。圖／台文館提供
台灣文學館新春活動，來館完成指定任務，即可獲得「錢兔似錦」小春聯。。圖／台文館提供
台灣文學館新春活動，來館完成指定任務，即可獲得「錢兔似錦」小春聯。。圖／台文館提供
台灣文學館新春活動，來館完成闖關單即可兌換限量精美小福袋。圖／台文館提供
台灣文學館新春活動，來館完成闖關單即可兌換限量精美小福袋。圖／台文館提供

福袋 春聯 除夕

延伸閱讀

大陸兔年新郵票曝光 微博網友不忍了猛虧：有強烈的妖氣！

願你了解我的明白　臺文館推原住民族文學展

相關新聞

台南跨年晚會線上觀看人數147萬人次 全台最高！

台南市政府昨晚舉辦的「台南好YOUNG跨年晚會」多達18組藝人表演，吸引粉絲遠從各地來應援，6個多小時的演出，不負眾望，...

循環杯、借杯做環保 南市全家、麥當勞共34家店先響應

今天起環保署要求各連鎖便利商店、連鎖速食店於全國的門市數要有5%提供循環杯借杯服務。台南市環保局表示，目前全市已有28家...

台文館新春期間推闖關活動 兔年精美小禮免費送

迎接兔年春節，國立台灣文學館即日起到元宵2月5日，推出一系列活動，有解謎闖關、任務完成、繪本闖關等，而且獎品豐富，有新春...

元旦全國風箏大會師 嘉義東石港口宮百名好手齊炫技

元旦全國風箏大會師在嘉義。嘉義縣第13屆台灣風箏表演大會今天在東石鄉港口宮登場，75歲退休教師王振發廣邀各縣市近20隊1...

南市跨年晚會18萬人同歡 激情之夜後清出3.5噸垃圾

「2023台南好Young跨年演唱會」 昨晚18萬人同歡，但也帶來可觀垃圾，今天凌晨環保局清潔人員花了2小時打掃，清出3...

血庫告急剩3.6天！雲林捐血站烤雞、全聯禮券吸引人潮

血庫告急，總庫存剩3.6天！林內紫斑蝶同濟會今天在林內鄉公所舉辦捐血活動，捐血送越光米、醬油禮盒、烤雞、梨山茶包禮盒，雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。