台文館新春期間推闖關活動 兔年精美小禮免費送

迎接兔年春節，國立台灣文學館即日起到元宵2月5日，推出一系列活動，有解謎闖關、任務完成、繪本闖關等，而且獎品豐富，有新春福袋、「錢兔似錦」小春聯、兔子藏書票等，還有兔年專屬紀念章，館方除了除夕與初一休館，其他時間都開放，歡迎民眾到訪。

台文館表示，新春一系列活動「揚眉兔氣過好年」，即日起到2月5日有「鴻兔大展：解謎闖關」，只要到台文館服務台索取闖關單，參觀展覽找答案，完成即可兌換限量精美小福袋，內含台灣動物文學特展多重好禮、新春限定小卡等。1月23日（初二）至1月29日（初八）每日前30名完成再加碼隨機禮物，歡迎大家來擴張文學知識版圖。

即日起到2月5日還有「好禮兔you：完成任務送春聯」，於Minimou文學咖啡坊點「紅蘿蔔蛋糕」；於藝文商店消費滿75元；或於館內任一處模仿兔子比「YA」拍照，並於FB或IG打卡，即可獲得只送不賣的「錢兔似錦」小春聯，與兔子一同跳進繁花似錦的文學世界。1月23日（初二）單日限定，來館即送限量兔子藏書票貼紙。此外，還推出兔年紀念章，於大門入口長梯下印章台，供民眾參觀時蒐集留念。

1月24日（初三）、1月25日（初四）14:00至17:00，則有「兔飛猛進：繪本闖關」，通過《花鬧白雲端》、《老皮箱歲歲念》、《冷不防》等3個繪本關卡，即可兌換限量精美小福袋。

館方表示，春節期間1月21日（除夕）、1月22日（初一）休館，其餘時間皆正常開放，現正展出「成為人以外的——台灣動物文學特展」、「江湖有字在——台灣人文出版史特展」、以及「你了解我的明白——原住民族文學捐贈展」。本館位於台北的台灣文學基地開放時間亦同，除現正展出「浪花台流：文學改編影視特展」外，還將推出集章、打卡等期間限定活動。