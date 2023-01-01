元旦全國風箏大會師 嘉義東石港口宮百名好手齊炫技

元旦全國風箏大會師在嘉義。嘉義縣第13屆台灣風箏表演大會今天在東石鄉港口宮登場，75歲退休教師王振發廣邀各縣市近20隊140多名風箏好手齊聚炫技大展風箏魅力；場上3隻大章魚、斑馬等造型風箏及特技風箏，吸引民眾圍觀直呼不虛此行。

熱愛風箏的朴子市大同國小退休主任教師王振發，已連續13年自掏腰包出錢出力，於每年元旦上午10點到下午4點，邀集全台各地風箏好手，齊聚東石鄉港口宮旁大草地，施放各種造型、特技風箏，多年來，已成為嘉義縣元旦日遊客必訪的活動好去處。

王振發表示，今年元旦來自全國北中南及外島澎湖各地，近20隊140名風箏好手齊聚於此，藉此活動也是讓全國的風箏好友，在每年的第一天相聚在一起，昨天就有人先來放風箏，活動邁入第13年。

王振發說，場上最大亮點是大章魚，首隻灰章魚重量近80公斤長約70公尺、第二隻黃章魚約30公斤40公尺、第三隻紅章魚則約15公斤、公尺；台灣雲林風箏隊主任委員、雲林縣口湖鄉成龍國小退休校長侯順政指出，要放近70公尺長的大章魚風箏非常不易，氣流影響風箏左右搖擺幅度，讓其穩定眉角在於最頂層要派出熊貓風箏來領航帶領。