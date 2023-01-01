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南市跨年晚會18萬人同歡 激情之夜後清出3.5噸垃圾

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天凌晨在跨年晚會後打掃環境，清出3.5噸垃圾。圖／南市環保局提供
台南市環保局今天凌晨在跨年晚會後打掃環境，清出3.5噸垃圾。圖／南市環保局提供

「2023台南好Young跨年演唱會」 昨晚18萬人同歡，但也帶來可觀垃圾，今天凌晨環保局清潔人員花了2小時打掃，清出3.5噸垃圾，讓市府西側廣場恢復應有的潔淨環境。

台南市環保局表示，本次跨年活動及環境清理，共出勤18人次，3個流動廁所、2輛垃圾車、3輛回收車及1輛掃街車，直至凌晨2時10分結束，共計清出3.5噸垃圾。

陳姓清潔人員剛好被排到在跨年晚會後打掃跨年晚會場地，他說，身為清潔隊的一員，只是被排到出勤，平日不論是摸黑或是刮大風、下大雨都要盡責去完成交辦的工作，累一定會有，但看到環境從髒亂變整潔，心裡很有成就感。

市長黃偉哲今天對於環保局清潔人員的高效率與付出表示肯定，他說，昨晚到凌晨跨年活動很精彩，吸引許多外縣市朋友來逗熱鬧，不可否認龐大人潮聚集，多少會對環境對來壓力，感謝第一線清潔人員在寒冬中出勤，在最短時間恢復環境整潔，大家真的是城市環境的無名英雄。

環保局代理局長侯俊彥表示，清潔人員是市容環境整潔的第一線人員，總是默默維護環境，謝謝大家堅守工作崗位，讓市民朋及外地遊客都能感受到台南之美，新的一年，請大家繼續努力，讓市容景觀好上加好。

跨年晚會 台南

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