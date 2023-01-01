血庫告急剩3.6天！雲林捐血站烤雞、全聯禮券吸引人潮

血庫告急，總庫存剩3.6天！林內紫斑蝶同濟會今天在林內鄉公所舉辦捐血活動，捐血送越光米、醬油禮盒、烤雞、梨山茶包禮盒，雲林捐血站也舉辦捐血活動，有家樂福禮券、火龍果乾，還有熱心店家提供暖心芋圓紅豆湯，鼓勵民眾踴躍捐血。

雲林捐血站表示，後疫情時代，許多開刀病患不再延期，血液需求量增加，台灣人口O型血占最多，約有43%，目前總庫存剩3.6天，其中O型血剩下2.6天，最為告急，另外A型血4.6天，B型血3.8天，AB型血5.8天，都所剩不多，鼓勵大家挽袖捐血，救人一命。

紫斑蝶同濟會會長丁清峯說，今天早上很冷又飄雨，原本擔心沒有人捐血，但9點開始大排長龍，讓他很感動，也準備小禮物回饋捐血者心意，捐血送越光米、醬油禮盒、棒球帽，捐500CC再加碼送烤雞、梨山茶包禮盒、聖女小蕃茄。