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血庫告急剩3.6天！雲林捐血站烤雞、全聯禮券吸引人潮

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
血庫告急剩3.6天總庫存，林內鄉公所、雲林捐血站今天有捐血活動。圖／雲林捐血站提供
血庫告急剩3.6天總庫存，林內鄉公所、雲林捐血站今天有捐血活動。圖／雲林捐血站提供

血庫告急，總庫存剩3.6天！林內紫斑蝶同濟會今天在林內鄉公所舉辦捐血活動，捐血送越光米、醬油禮盒、烤雞、梨山茶包禮盒，雲林捐血站也舉辦捐血活動，有家樂福禮券、火龍果乾，還有熱心店家提供暖心芋圓紅豆湯，鼓勵民眾踴躍捐血。

雲林捐血站表示，後疫情時代，許多開刀病患不再延期，血液需求量增加，台灣人口O型血占最多，約有43%，目前總庫存剩3.6天，其中O型血剩下2.6天，最為告急，另外A型血4.6天，B型血3.8天，AB型血5.8天，都所剩不多，鼓勵大家挽袖捐血，救人一命。

紫斑蝶同濟會會長丁清峯說，今天早上很冷又飄雨，原本擔心沒有人捐血，但9點開始大排長龍，讓他很感動，也準備小禮物回饋捐血者心意，捐血送越光米、醬油禮盒、棒球帽，捐500CC再加碼送烤雞、梨山茶包禮盒、聖女小蕃茄。

雲林捐血站表示，捐250CC送2張家樂福禮券及火龍果乾，捐滿500CC可領4張家樂福禮券，另外也有芋圓店熱心公益，提供捐血者暖心芋圓紅豆湯，在寒風中溫暖大家的胃，明天有斗六東區扶輪社贈送世唯禮券2張活動，庫存血液量低，鼓勵大家踴躍捐血。

血庫告急剩3.6天總庫存，林內紫斑蝶同濟會今在林內鄉公所發起捐血活動。圖／雲林捐血站提供
血庫告急剩3.6天總庫存，林內紫斑蝶同濟會今在林內鄉公所發起捐血活動。圖／雲林捐血站提供
血庫告急剩3.6天總庫存，雲林捐血站祭出全聯禮券吸引人潮。圖／雲林捐血站提供
血庫告急剩3.6天總庫存，雲林捐血站祭出全聯禮券吸引人潮。圖／雲林捐血站提供

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