聽新聞
test
0:00 / 0:00
血庫告急剩3.6天！雲林捐血站烤雞、全聯禮券吸引人潮
血庫告急，總庫存剩3.6天！林內紫斑蝶同濟會今天在林內鄉公所舉辦捐血活動，捐血送越光米、醬油禮盒、烤雞、梨山茶包禮盒，雲林捐血站也舉辦捐血活動，有家樂福禮券、火龍果乾，還有熱心店家提供暖心芋圓紅豆湯，鼓勵民眾踴躍捐血。
雲林捐血站表示，後疫情時代，許多開刀病患不再延期，血液需求量增加，台灣人口O型血占最多，約有43%，目前總庫存剩3.6天，其中O型血剩下2.6天，最為告急，另外A型血4.6天，B型血3.8天，AB型血5.8天，都所剩不多，鼓勵大家挽袖捐血，救人一命。
紫斑蝶同濟會會長丁清峯說，今天早上很冷又飄雨，原本擔心沒有人捐血，但9點開始大排長龍，讓他很感動，也準備小禮物回饋捐血者心意，捐血送越光米、醬油禮盒、棒球帽，捐500CC再加碼送烤雞、梨山茶包禮盒、聖女小蕃茄。
雲林捐血站表示，捐250CC送2張家樂福禮券及火龍果乾，捐滿500CC可領4張家樂福禮券，另外也有芋圓店熱心公益，提供捐血者暖心芋圓紅豆湯，在寒風中溫暖大家的胃，明天有斗六東區扶輪社贈送世唯禮券2張活動，庫存血液量低，鼓勵大家踴躍捐血。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言