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台南自古為刺繡工藝重鎮傳承至今 市府出版專書紀錄

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南朝興宮天上聖母頭旗，為誠服繡莊嚴訓祥藝師在1958年的作品。圖／文資處提供
台南朝興宮天上聖母頭旗，為誠服繡莊嚴訓祥藝師在1958年的作品。圖／文資處提供

台南自清末以來，便是台灣刺繡工藝的重鎮，台南市政府文化局文化資產管理處推出《府城針黼繡神綵》一書，介紹台南成為刺繡工藝重鎮的歷史緣由，並透過採訪資深工藝師，帶領讀者認識台南刺繡工藝的發展、欣賞華麗的繡黼技藝。

文資處表示，相傳清代時北京皇室也曾派人跨海來台南購買繡品，可以看出台南這項工藝發展的情況，至今仍屹立不搖。

繡黼工藝運用廣泛，包含廟宇及戲班的神衣、蟒袍、桌圍、繡旗、涼傘，以及民間常見的八仙彩等.

《府城針黼繡神綵》委由專研刺繡多年的王瀞苡教授執筆，敘述台南的刺繡工藝百年來歷經日本時期、國民政府遷台初期、台灣經濟起飛時期、兩岸開放到產業轉型等不同階段，從蟄伏、再興、繁盛、蕭條到輝煌。

本書收錄嚴訓祥、王蘭貞、林玉泉等三位藝師的繡藝生命故事及作品。其中誠福繡莊嚴訓祥藝師為早期由中國來台的刺繡工藝師，在台落地生根、開展藝業，其生命經歷即是一部台南刺繡發展史。

勝華繡莊王蘭貞藝師，師承父親王依春，在家學基礎上注入自身美感經驗，技法細緻、設色典雅、剛柔兼具。

光彩繡莊林玉泉藝師則致力於傳統刺繡的推廣傳承，大方不藏私的教授刺繡技藝，繼往開新。

文資處表示，《府城針黼繡神綵》一書鋪陳近百年來台南和台灣宗教繡品的發展歷史，透過三位藝師，從習藝到傳藝的生命史，及其繡藝特色進行系統性的爬梳，同時介紹技法、工具、工序，並且蒐羅多件藝師的精采作品，時間橫跨近60年，除部分私人收藏外，多數仍可在府城宮廟中看見，如神興宮、沙淘宮、南廠保安宮、三官廟、開基永華宮等，期望讀者除透過文字外，亦能實際到訪府城，在參拜宮廟的同時欣賞精彩的繡黼工藝。

台南市文化資產管理處推出《府城針黼繡神綵》一書。圖／文資處提供
台南市文化資產管理處推出《府城針黼繡神綵》一書。圖／文資處提供
台南武廟馬使爺廳桌圍為光彩繡莊林玉泉藝師在2019年的作品。圖／文資處提供
台南武廟馬使爺廳桌圍為光彩繡莊林玉泉藝師在2019年的作品。圖／文資處提供

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