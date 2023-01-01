台南自古為刺繡工藝重鎮傳承至今 市府出版專書紀錄

台南自清末以來，便是台灣刺繡工藝的重鎮，台南市政府文化局文化資產管理處推出《府城針黼繡神綵》一書，介紹台南成為刺繡工藝重鎮的歷史緣由，並透過採訪資深工藝師，帶領讀者認識台南刺繡工藝的發展、欣賞華麗的繡黼技藝。

文資處表示，相傳清代時北京皇室也曾派人跨海來台南購買繡品，可以看出台南這項工藝發展的情況，至今仍屹立不搖。

繡黼工藝運用廣泛，包含廟宇及戲班的神衣、蟒袍、桌圍、繡旗、涼傘，以及民間常見的八仙彩等.

《府城針黼繡神綵》委由專研刺繡多年的王瀞苡教授執筆，敘述台南的刺繡工藝百年來歷經日本時期、國民政府遷台初期、台灣經濟起飛時期、兩岸開放到產業轉型等不同階段，從蟄伏、再興、繁盛、蕭條到輝煌。

本書收錄嚴訓祥、王蘭貞、林玉泉等三位藝師的繡藝生命故事及作品。其中誠福繡莊嚴訓祥藝師為早期由中國來台的刺繡工藝師，在台落地生根、開展藝業，其生命經歷即是一部台南刺繡發展史。

勝華繡莊王蘭貞藝師，師承父親王依春，在家學基礎上注入自身美感經驗，技法細緻、設色典雅、剛柔兼具。

光彩繡莊林玉泉藝師則致力於傳統刺繡的推廣傳承，大方不藏私的教授刺繡技藝，繼往開新。