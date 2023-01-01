台南台江建庄2百年 迎新年音樂會文化代代傳承

為迎新台江建庄2百年，台南社大台江分校、海尾朝皇宮昨晚迎新年，大廟興學村妙樂團百餘名公民樂手最老81歲林興國公，最小 11歲陳恩，老中青少四代在「台江建庄二百年」迎新年音樂會，仿古禮以音樂謝天地，為台江建庄2百年《四季》文化慶典揭開序幕，迎接新一年到來。

社大台江分校表示，從1823年曾文溪改道起算，2023年是台江十六寮，建庄2百年，為飲水思源，舉辦台江建庄2百年迎新年音樂會，邀請大廟興學村廟樂團108名公民樂手演奏，以音樂答謝大道公守護台江子弟的恩澤，同時也感念台江歷代先民相放伴耕塭，希望大家效法大道公「終身學習」「社會參與」「保境護生」的精神，繼續營造文化沃土、生態淨地、健康溫馨的台江新家園。

音樂會主持人許佳筠表示，自己從國二起參與台江文化季音樂會主持活動，到現在已經高二了，過程中，更加了解台江家鄉，而有了主持的經驗，在學校上台報告，也不會怯場，還能跟同學分享自己如何主持的經驗。

就讀大學的陳煒翰說，台江分校多年來的辦理一村一廟一樂團的活動，讓更多人了解台江這片家鄉的力與美。「地方信仰大道公、香火興旺文化通、年尾謝神感謝天、台江樂團真趣味」。相信未來能有更多年輕人一起努力，也期許2023的台江建庄二百年活動，能讓台江文化更加傳承，讓台江子弟去了解文化的創新。

高一的張晏瑜指出，每一次的台江音樂會主持，皆是自己難能可貴的學習機會，從小六到國、高中都有機會站上舞台主持節目，這次是2023台江建庄二百年迎新年音樂會演出，意義格外深遠。

指揮郭卜誠也有感而發，大廟興學村廟樂團老師群及學員們，經過一學期的努力練習，才能圓滿台江建庄2百年迎新年音樂會。

安慶國小學生陳恩說，能夠台江耆老一起演奏，高興又感動，特別有一種生命力的感受。81歲的林興國表示，很開心能夠和相差七十歲的陳恩一起演出，也代表著文化代代傳承。指揮吳彥丞老師則期待未來有更多學員加入村廟樂團。