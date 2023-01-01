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影／台南跨年13間廟宇鳴鐘祈福 集福宮200多人來敲鐘

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市集福宮昨晚辦敲鐘祈福，吸引民眾參加。記者鄭惠仁／攝影
台南市集福宮昨晚辦敲鐘祈福，吸引民眾參加。記者鄭惠仁／攝影

昨晚台南市政府舉辦跨年晚會吸引數萬人潮，但城市巷弄裡也有13間廟宇舉辦「跨年鳴鐘，為台南祈福」活動，都吸引民眾參加，信義街的集福宮有200多人來敲鐘，用鐘聲取代鞭炮，也為家人祈福。

「跨年鳴鐘，為台南祈福」今年邁入第4年，由「屎溝墘客廳」廳長蔡宗昇發起，台南社大串起廟宇間的連結，今年有13間廟宇響應，市政府民政局期許今年是台南建城400年，仍在今年的跨年夜有400間廟宇參加，進而形成台南不一樣的特色。

中西區信義路的集福宮已連續舉辦4年，鳴鐘在晚上11點15分，10點多陸續有居民、文創人士及遊客前來，不少地方上的老人家都來參加，認為這已是社區的重要活動，也有情侶來參加，並且在明信片蓋上石獅公印章來祈福。而在筑馨居負責人勇哥的邀請下，也有牧歌音樂工作室來表演，讓活動在肅穆、溫馨中增添歡樂。

台南社大歷史街區發展經理陳志軒表示，13間廟宇的「跨年鳴鐘，為台南祈福」活動，都吸引許多民眾參加，集福宮有200多人參加，遠較預期為多，也令人欣慰，大家在跨年夜透過敲鐘祈福，除了為自己、家人祈福，也為台灣祈福。多數廟宇都採用實際鳴鐘的方式，至少敲108下，只有部分廟宇因鐘的位置太高，敲不到，採用電子鐘方式。

陳志軒說，民政局計畫在今年建城4百年，能有400間廟宇參加，後續規畫與執行，將在春節後展開，希望讓敲鐘祈福能在台南市形成跨年夜的特色民俗活動。

台南市集福宮昨晚辦敲鐘祈福，除了敲鐘還有音樂表演。記者鄭惠仁／攝影
台南市集福宮昨晚辦敲鐘祈福，除了敲鐘還有音樂表演。記者鄭惠仁／攝影
台南市集福宮昨晚辦敲鐘祈福，民眾在明信片上該石獅宮印章來祈福。記者鄭惠仁／攝影
台南市集福宮昨晚辦敲鐘祈福，民眾在明信片上該石獅宮印章來祈福。記者鄭惠仁／攝影

跨年晚會

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