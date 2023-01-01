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把握移動雲系 曾文水庫啟動人工增雨

中央社／ 台南1日電

台南水情不理想，曾文水庫蓄水率不到3成，南區水資源局把握今天清晨台灣海峽向陸地移動的雲系，進行人工增雨作業，盼向老天爺多爭取一點水資源。

台南部分地區今天清晨出現零星降雨，但雨勢並不明顯，中央氣象局觀測資料顯示，至上午10時為止，降雨量較多為白河、東山、後壁等行政區，但累積雨量僅0.5毫米。

經濟部水利署南區水資源局發布新聞稿指出，受東北季風及南方水氣北抬影響，今天清晨觀察到海峽有向陸地移動的雲系，隨即把握機會，於上午9時在曾文水庫大壩進行人工增雨作業，期望挹注曾文水庫蓄水量，為嘉南地區爭取多一點水資源。

據南水局觀測資料，至上午10時為止，今天曾文水庫集水區降雨量約0.3毫米。

南水局指出，111年下半年曾文水庫集水區降雨量僅為歷年同期平均值約5至6成，南水局把握每次鋒面接近機會向老天爺多要一點水，除全年無休嚴控水庫出水，極力蓄留水資源於水庫，同時最佳化調配區域水源運用，增加南部地區備援與整體應變能力，同時呼籲民眾應節約用水。

南水局上午10時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量1億4251萬立方公尺，蓄水率約27.97%，相連通的烏山頭水庫蓄水量4720萬立方公尺，蓄水率約59.66%；南化水庫蓄水量6926萬立方公尺，蓄水率約77.52%。

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