南市元旦升旗 黃偉哲宣布：生育獎勵金、首購利息補貼加碼

台南市長黃偉哲今天上午參加市政府舉辦的升旗典禮時表示，從今天起，南市的生育獎勵金從現行第1胎1萬元，調整為第1、2胎都補助2萬元，對於首購住宅也加碼利息補助，每戶利息補助6萬元，另創業貸款也調高。

台南市政府今天上午在永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮除了議長邱莉莉、市議員王家貞、市府局處首長、校長，也吸引許多市民帶著小朋友、毛小孩參加，升旗典禮前先由大港國小太鼓隊表演，學生們穿著短袖揮臂擊鼓，為升旗典禮增添熱鬧與活力。

黃偉哲表示，送走了111年，迎來112年，回首過去，疫情在世界各國造成了相當大的衝擊與影響，在台灣，大家也一起走過了艱辛的路程，而今面對疫後新的生活，希望大家一起來努力，他也代表市政府感謝議員的支持市政，讓市府能為市民做更多的服務，但也要感謝市民朋友對南市發展的努力與支持。

他說，南市在疫情期間，締造了確診數、確診率、重症的比例以及重症的人數都是6都最少的成績，這些歸功於所有防疫人員、醫護人員以及所有的市民朋友的努力，在面對，疫後情的新生活，宣布這項新措施。