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新年願望想替亡母辦告別式 慈善單位捐助並送她喜歡蘭花

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中一名婦人病逝，獨子支付母親醫療費用，已無安葬母親，台中市水幫漁公益協會員捐款幫助。圖／台中市水幫漁公益協會提供
台中一名婦人病逝，獨子支付母親醫療費用，已無安葬母親，台中市水幫漁公益協會員捐款幫助。圖／台中市水幫漁公益協會提供

台中王姓婦人病逝，獨子薪水都支付母親醫療費用，已無力安葬母親，他新年願望是希望幫母親辦簡單的告別式，慈善單位獲知後捐款幫助，婦人生前喜歡蘭花，慈善單位也請殯葬業者，在明天的告別式中擺設蘭花，送亡者最後一程。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，住台中市的王姓婦人單親育有一子，獨自撫養兒子，她罹患癌症後，因聽信偏方，延誤治療，導致病情惡化，日前病逝。

她兒子在餐飲業工作，薪水幾乎都支付母親醫療費用，新的一年面對母親往生，他的願望是想為母親辦一個簡單的告別式，但因為經濟問題，無法承擔母親的喪葬費6萬元。

台中市水幫漁公益協會員獲知後共同捐款，幫助圓滿此事，阮漢翔聽到亡者生前喜歡蘭花，他請殯葬業者在明天的亡者告別式中，也準備蘭花送她一程。

告別式

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