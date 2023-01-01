雲林元旦升旗千人雨中舉氣球 張麗善：象徵遇水則發
元旦升旗典禮飄細雨，雲林今集結千人在斗南田徑場參加升旗典禮，手拿藍色、橘色氣球排出YUNLIN字樣，縣長張麗善也到場手拿藍色氣球及國旗，與民眾一起唱國歌，張麗善把下雨比喻為遇水則發，期許雲林縣大發利市，並允諾不忘初心，繼續為雲林打拚。
張麗善說，她認為今天是一個開始，也是非常棒的開始，俗話說遇水則發，飄著毛毛細雨象徵帶來更多希望，整個雲林縣都會大發利市；特地集結千人以藍色、橘色氣球排出YUNLIN字樣，期許未來4年有更精進政策、社福及基礎建設。
張麗善說，昨晚在劍湖山舉辦跨年晚會，揮別111年12月31日最後時刻，希望大家可以揮別過去的喜怒哀樂，也把各種不愉快通通忘記、拋諸腦後，但是要把最美好的記憶留下來，過不去的已經過去了，期許新的一年有新的展望及機會，要用嶄新的心情迎接新的一年。
張麗善也說，過去任期縣府團隊獲獎連連，拿到優異成績，與其他縣市相比表現傑出，未來會保持初心，繼續帶領縣府團隊為雲林打拚，為各項建設努力。
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