嘉義朴子市元旦升旗 風箏隊施放國旗風箏迎新年

嘉義縣朴子市公所於2023年元旦清晨舉辦升旗典禮，破千民眾齊聚公所前市民廣場齊唱國歌、做體操，市長吳品叡及公所團隊在現場發送國旗提袋及防疫口罩等紀念品，並搭配朴子風箏隊施放國旗風箏、心樂瑜珈團隊帶動健康操及精彩舞蹈表演，現場熱鬧歡慶新年。

縣議員李國勝、東石高中校長蔡吉郎、朴子市婦女會理事長陳雅芳、梅嶺美術文教基金會董事長辜榮賢、嘉義老人教育大學主任吳從魁、黃明堂及各里里長均到場參與元旦升旗典禮。