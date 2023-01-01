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嘉義朴子市元旦升旗 風箏隊施放國旗風箏迎新年

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市公所於2023年元旦清晨舉辦升旗典禮，市長吳品叡帶領破千民眾齊聚公所前市民廣場唱國歌。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市公所於2023年元旦清晨舉辦升旗典禮，市長吳品叡帶領破千民眾齊聚公所前市民廣場唱國歌。圖／朴子市公所提供

嘉義縣朴子市公所於2023年元旦清晨舉辦升旗典禮，破千民眾齊聚公所前市民廣場齊唱國歌、做體操，市長吳品叡及公所團隊在現場發送國旗提袋及防疫口罩等紀念品，並搭配朴子風箏隊施放國旗風箏、心樂瑜珈團隊帶動健康操及精彩舞蹈表演，現場熱鬧歡慶新年。

縣議員李國勝、東石高中校長蔡吉郎、朴子市婦女會理事長陳雅芳、梅嶺美術文教基金會董事長辜榮賢、嘉義老人教育大學主任吳從魁、黃明堂及各里里長均到場參與元旦升旗典禮。

吳品叡表示，自她上任以來恢復舉辦元旦升旗典禮，獲得鄉親的贊同與肯定，每年的第一天能在寒冷的早晨，聚集上千名市民朋友一同唱國歌、跳健康操，充分展現朴子人的活力與熱情，希望朴子在嶄新的一年「兔臨樸城紫氣昇」祝福大家身體健康、平安順遂。

嘉義縣朴子市公所於2023年元旦清晨舉辦升旗典禮，市長吳品叡帶領破千民眾齊聚公所前市民廣場唱國歌。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市公所於2023年元旦清晨舉辦升旗典禮，市長吳品叡帶領破千民眾齊聚公所前市民廣場唱國歌。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市公所於2023年元旦清晨舉辦升旗典禮，市長吳品叡帶領破千民眾齊聚公所前市民廣場唱國歌。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市公所於2023年元旦清晨舉辦升旗典禮，市長吳品叡帶領破千民眾齊聚公所前市民廣場唱國歌。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市公所於2023年元旦清晨舉辦升旗典禮，朴子風箏隊施放國旗風箏迎新年。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市公所於2023年元旦清晨舉辦升旗典禮，朴子風箏隊施放國旗風箏迎新年。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市公所於2023年元旦清晨舉辦升旗典禮，朴子風箏隊施放國旗風箏迎新年。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市公所於2023年元旦清晨舉辦升旗典禮，朴子風箏隊施放國旗風箏迎新年。圖／朴子市公所提供

朴子 元旦 團隊

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