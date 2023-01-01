嘉市元旦升旗 上百人唱國歌健走 黃敏惠：讓幸福不斷

今天2023年第1天，嘉義市元旦升旗典禮暨健走活動上午7點登場，上百人在16度氣溫唱國歌，市長黃敏惠領銜高歌「明天會更好」。

黃敏惠說，去年疫情挑戰，選舉又遇波折，但寫下民主新的一頁，一切感謝所有民眾用心努力，未來要讓幸福不斷、不斷幸福。

「揮別111年，正是迎接112年！」黃敏惠說，去年是挑戰很多的1年，但市民用心努力，尤其面對新冠疫情挑戰，選舉又遇到波折，歷史都會留名，不過也首度拿到五星城市首長獎、連幾年獲媒體調查肯定是幸福城市，所以挑戰很大、成果非常豐碩。

黃敏惠也說，迎接新的1年有可能挑戰還是很多、煩惱還是很多，會為這城市繼續努力，團結在一起，希望新的一年豐收、精彩快樂、幸福的1年，「幸福進行式，成為嘉義未來式」。