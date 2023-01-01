細雨迎天光 阿里山吸引數千遊客寒雨中迎2023元旦

迎接2023元旦，阿里山國家森林遊樂區凌晨下起雨，今年第一道曙光缺席了，但數千名遊客仍穿著雨衣或撐傘，於阿里山祝山觀日平台參加阿里山日出印象音樂會，並在優美的交響樂及嘹亮美妙的聲樂中，迎接2023年的天光，互道新年快樂。

今年阿里山元旦氣溫較往年高，因為南方雲系進來帶來雨水，4點左右氣溫為8度，往年都在2至4度，雖然玉山被雲層蓋住，但遊客們風雨無阻，搭乘小火車或步行前往到祝山觀日平台，參與2023阿里山日出印象音樂會，另小笠原山、對高岳觀日平台也都擠滿人潮。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、文觀局長許有仁等人與遊客們，在8度低溫細雨中等待天色漸漸變光；翁章梁表示，大家齊聚阿里山高山之上，聽音樂迎新年，真的好幸福，也邀請大家順遊大阿里山區的其他景點。

2023年阿里山日出印象音樂會已連續第21年舉辦，把音樂與自然元素結合，為全台最具指標性的迎曙光盛會，今年以雲霧山林為舞台，由樂興之時管絃樂團擔綱，新生代歌手魏嘉瑩、張語噥、黃霆睿接力演唱，陪伴數千名遊客等待日出。