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細雨迎天光 阿里山吸引數千遊客寒雨中迎2023元旦

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山遊樂區雖下雨，遊客仍撐傘或穿雨衣參與日出印象音樂會。記者呂慧瑜／攝影
阿里山遊樂區雖下雨，遊客仍撐傘或穿雨衣參與日出印象音樂會。記者呂慧瑜／攝影

迎接2023元旦，阿里山國家森林遊樂區凌晨下起雨，今年第一道曙光缺席了，但數千名遊客仍穿著雨衣或撐傘，於阿里山祝山觀日平台參加阿里山日出印象音樂會，並在優美的交響樂及嘹亮美妙的聲樂中，迎接2023年的天光，互道新年快樂。

今年阿里山元旦氣溫較往年高，因為南方雲系進來帶來雨水，4點左右氣溫為8度，往年都在2至4度，雖然玉山被雲層蓋住，但遊客們風雨無阻，搭乘小火車或步行前往到祝山觀日平台，參與2023阿里山日出印象音樂會，另小笠原山、對高岳觀日平台也都擠滿人潮。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、文觀局長許有仁等人與遊客們，在8度低溫細雨中等待天色漸漸變光；翁章梁表示，大家齊聚阿里山高山之上，聽音樂迎新年，真的好幸福，也邀請大家順遊大阿里山區的其他景點。

2023年阿里山日出印象音樂會已連續第21年舉辦，把音樂與自然元素結合，為全台最具指標性的迎曙光盛會，今年以雲霧山林為舞台，由樂興之時管絃樂團擔綱，新生代歌手魏嘉瑩、張語噥、黃霆睿接力演唱，陪伴數千名遊客等待日出。

從濕冷黑暗到漸變微亮的天光，遊客們仍欣喜賞者日出方向，見穿透陰雨薄霧的山景，在管弦樂澎湃的樂音迎接2023年；高雄來的王先生說，第一次上阿里山迎曙光，沒見到大景有點可惜，但山上的氛圍很棒，會想再來碰運氣，一輩子總要在阿里山上看到日出的。

阿里山遊樂區從濕冷黑暗到漸變微亮的天光，雖下起雨無大景，但遊客們仍欣喜賞者日出方向，拍照留念。記者呂慧瑜／攝影
阿里山遊樂區從濕冷黑暗到漸變微亮的天光，雖下起雨無大景，但遊客們仍欣喜賞者日出方向，拍照留念。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁（右5）立委陳明文（左5）等人，陪同遊客在寒雨中等待天色漸光。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁（右5）立委陳明文（左5）等人，陪同遊客在寒雨中等待天色漸光。記者呂慧瑜／攝影

阿里山 音樂會 翁章梁

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