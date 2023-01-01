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南市元旦大紅包 生育獎勵金加碼前2胎均2萬元

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府在新營南瀛綠都心公園舉辦升旗典禮，與會者精神抖擻。記者謝進盛／攝影
台南市政府在新營南瀛綠都心公園舉辦升旗典禮，與會者精神抖擻。記者謝進盛／攝影

台南市政府元旦祭出相關利多，市長黃偉哲剛剛宣布，針對生育獎勵金，前2胎從今年起每胎提高至2萬元，年輕人首購屋利息補貼也增加，青年創業貸款額度也增加，前2年利息全免，希望降低年輕人負擔。

黃偉哲是今早出席台南市政府在新營南瀛綠都心公園舉辦升旗典禮宣布上述紅包，詳細情形將由市府稍晚正式說明。

據知，面對南市新生兒直直落，原來生育獎勵金第一胎僅6千元，市府近年已陸續推出相關友善親子政策，黃偉哲去年1月1日起提高到1萬元，這次再加碼，前2胎從今年起每胎提高至2萬元，年輕人首購屋利息補貼也增加，青年創業貸款額度也增加，前2年利息全免。

黃偉哲表示，這次中央政府針對超徵的稅金如何發至地方具體運用市府還不知道，但地方政府（市府）會針對中央政府會撥給地方的歲餘來運用，針對生育獎勵金，前2胎從今年起每胎提高至2萬元，年輕人首購屋利息補貼也增加，青年創業貸款額度也增加，前2年利息全免。

今早升旗典禮清晨6點20分登場，會後新營區公所、新營青商會也舉辦元旦健走活動，一早大新營地區下著細雨，與會數百名鄉親精神抖擻，黃偉哲、市府秘書長方進呈、立委賴惠員、觀旅局長郭貞慧、環保局代理局長侯俊彥、新營區長翁振祥、市議員蔡育輝、沈家鳳、新營青商會長顏奇均等人與會。

南市元旦大紅包，市長黃偉哲宣布生育獎勵金加碼前2胎均為2萬元。記者謝進盛／攝影，
南市元旦大紅包，市長黃偉哲宣布生育獎勵金加碼前2胎均為2萬元。記者謝進盛／攝影，
新營區公所、新營青商會元旦健走活動，不少人冒雨參加。記者謝進盛／攝影
新營區公所、新營青商會元旦健走活動，不少人冒雨參加。記者謝進盛／攝影
新營區公所、新營青商會元旦健走活動，邀請台南市長黃偉哲（中）等人鳴槍。記者謝進盛／攝影
新營區公所、新營青商會元旦健走活動，邀請台南市長黃偉哲（中）等人鳴槍。記者謝進盛／攝影

黃偉哲

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