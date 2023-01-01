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影／ 400架無人機尬煙火秀 劍湖山夜空亮了！民眾驚呼

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣劍湖山世界主題樂園施放長達13分14秒全台唯一摩天輪煙火秀，五彩繽紛，震撼現場。記者陳苡葳／攝影
雲林縣劍湖山世界主題樂園施放長達13分14秒全台唯一摩天輪煙火秀，五彩繽紛，震撼現場。記者陳苡葳／攝影

跨年夜全台唯一摩天輪煙火秀在雲林縣劍湖山世界主題樂園登場，園方出動400架無人機展演燈光秀，高空變換多種圖樣，民眾驚呼連連，穿插長達13分14秒五彩繽紛的煙火秀，震撼現場，中途雖然飄雨，幸天空作美很快停止，不過煙霧瀰漫，觀賞品質稍受影響，但仍澆不熄萬人熱血迎接2023年的心。

劍湖山世界跨年晚會由彩色樂團帶來的音樂饗宴揭幕，人氣組合原子少年–木星，實力派歌手李其燊、許莉潔、鶴The crane、溫妮WINNI、王水源、黃號、琳妲林羿禛、吳汶芳、PER6IX輪番高歌，「5、4、3、2、1！新年快樂！」縣長張麗善今晚也到樂園和董事長尤義賢、古坑鄉長林慧如，與逾1萬2000多名民眾一起倒數跨年，氣氛沸騰。

元旦連假，園區活動不停歇，1月1日元旦晚上6點在幸福廣場前，施放120秒高空煙火秀，1月2日下午1點半在飛越恐龍谷，下午5點半在花現幸福廣場有精彩火舞表演。

迎接2023年到來，遊園優惠大方送，1月1、2日白天入園享77折，門票只要699元，午後1點入園享午後票450元；元旦連假期間2人同行，第1人699元、第2人只要1元，元月壽星憑證購票299元。

另，消防員或消防相關科系大學生，1月3日至21日期間入園，均可以本人299元、同行友人499元優惠購票，更多活動與票券資訊可至劍湖山世界官方網站查詢。

雲林縣劍湖山世界主題樂園從白天到夜晚吸引逾1萬2000多名遊客入園。記者陳苡葳／攝影
雲林縣劍湖山世界主題樂園從白天到夜晚吸引逾1萬2000多名遊客入園。記者陳苡葳／攝影
雲林縣劍湖山世界主題樂園從白天到夜晚吸引逾1萬2000多名遊客入園。記者陳苡葳／攝影
雲林縣劍湖山世界主題樂園從白天到夜晚吸引逾1萬2000多名遊客入園。記者陳苡葳／攝影
雲林縣劍湖山世界主題樂園出動400架無人機，升空排列吉祥物「咕咕雞」，與民眾一起迎接新年到來。記者陳苡葳／攝影
雲林縣劍湖山世界主題樂園出動400架無人機，升空排列吉祥物「咕咕雞」，與民眾一起迎接新年到來。記者陳苡葳／攝影
雲林縣劍湖山世界主題樂園施放長達13分14秒全台唯一摩天輪煙火秀，五彩繽紛，震撼現場。記者陳苡葳／攝影
雲林縣劍湖山世界主題樂園施放長達13分14秒全台唯一摩天輪煙火秀，五彩繽紛，震撼現場。記者陳苡葳／攝影

元旦連假 跨年晚會 劍湖山世界

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