影／台南跨年晚會18萬人倒數 五堅情許願台南開演唱會

台南好young跨年晚會昨晚在韓國男團、日本女團及台南姐夫AKIRA等超人氣團體及實力藝人的輪番表演，加上台南天氣明朗氣溫適宜，共吸引18萬人潮，台南市長黃偉哲率市府及議會團隊和滿場觀眾一起倒數跨年，接著是2分半的跨年焰火，共同許願2023年會更好，五堅情許願2023年能在台南開演唱會，市長黃偉哲說一定會全力促成。跨年後接力表演的「五堅情」人氣爆表，人群仍不散去。

台南好Young跨年晚會共有18組、46名藝人輪番表示，8點開始有金曲歌后魏如萱、「Crispy脆樂團」登台帶來兼具輕快與浪漫的曲目，打動現場聽眾的心，台下觀眾拿出手機燈光揮舞，交織成美麗燈海，主唱Skippy也在台上拿出手機記錄下美麗畫面。

緊接著饒舌歌手大支登場，精彩歌曲將晚會氣氛再度推向一波高潮，大支還特地帶來的歌曲「台南」，獻給台南的朋友。而後孫盛希與舞者帶來魅力演出，現場再度沸騰，由范逸臣、Tank、FIR陳建寧與阿沁組成的「造夢者樂團」亮相，帶來無樂不作、月牙灣、三國戀、第一天等多首耳熟能詳熱門歌曲，Tank因臨時心臟不適，並未上台表演。

晚上10點之際，眾所期盼的日本女團FRUITS ZIPPER登上了台南跨年舞台，青春力滿點開唱，將出道以來第一次的跨年表演獻給台南的觀眾，掀起另一波高潮線上觀眾驚呼「有在看日本紅白大賞的感覺！」也有人表示「台南就是甜」。