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影／台南跨年晚會18萬人倒數 五堅情許願台南開演唱會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市跨年晚會湧入18萬人共同倒數迎接新年到來。記者吳淑玲／攝影
台南市跨年晚會湧入18萬人共同倒數迎接新年到來。記者吳淑玲／攝影

台南好young跨年晚會昨晚在韓國男團、日本女團及台南姐夫AKIRA等超人氣團體及實力藝人的輪番表演，加上台南天氣明朗氣溫適宜，共吸引18萬人潮，台南市長黃偉哲率市府及議會團隊和滿場觀眾一起倒數跨年，接著是2分半的跨年焰火，共同許願2023年會更好，五堅情許願2023年能在台南開演唱會，市長黃偉哲說一定會全力促成。跨年後接力表演的「五堅情」人氣爆表，人群仍不散去。

台南好Young跨年晚會共有18組、46名藝人輪番表示，8點開始有金曲歌后魏如萱、「Crispy脆樂團」登台帶來兼具輕快與浪漫的曲目，打動現場聽眾的心，台下觀眾拿出手機燈光揮舞，交織成美麗燈海，主唱Skippy也在台上拿出手機記錄下美麗畫面。

緊接著饒舌歌手大支登場，精彩歌曲將晚會氣氛再度推向一波高潮，大支還特地帶來的歌曲「台南」，獻給台南的朋友。而後孫盛希與舞者帶來魅力演出，現場再度沸騰，由范逸臣、Tank、FIR陳建寧與阿沁組成的「造夢者樂團」亮相，帶來無樂不作、月牙灣、三國戀、第一天等多首耳熟能詳熱門歌曲，Tank因臨時心臟不適，並未上台表演。

晚上10點之際，眾所期盼的日本女團FRUITS ZIPPER登上了台南跨年舞台，青春力滿點開唱，將出道以來第一次的跨年表演獻給台南的觀眾，掀起另一波高潮線上觀眾驚呼「有在看日本紅白大賞的感覺！」也有人表示「台南就是甜」。

接著是從台灣紅回日本的楊宇騰YU、韓國男團EPEX、艾怡良，台南姊夫「AKIRA」與EXILE放浪兄弟好夥伴SHOKICHI帶來的精采表演，都為跨年晚會掀起一波波高潮，倒數前的壓軸由炎亞綸表演，進入最後5分鐘倒數計時，五堅情上台接受訪問，談到會留在台南吃美食，還有人說台南飯店很難訂，市長黃偉哲立即說可以代訂，現場觀眾也說可以幫忙訂，最後五堅情說出希望在台南辦演唱會，現場響起歡呼聲，黃偉哲說台南主辦全國運動會，將安排五堅情和炎亞綸擔任表演嘉賓，也期許再邀他們到台南跨年。

台南市跨年晚會湧入18萬人共同倒數迎接新年到來。圖／台南市府提供
台南市跨年晚會湧入18萬人共同倒數迎接新年到來。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲率市府和議會團隊共同倒數迎接新年。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲率市府和議會團隊共同倒數迎接新年。記者吳淑玲／攝影
台南市跨年晚會湧入18萬人共同倒數迎接新年到來。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲許願2023年一切都會越來越好。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲許願2023年一切都會越來越好。記者吳淑玲／攝影
台南跨年迎新年後由五堅情接續表演。記者吳淑玲／攝影
台南跨年迎新年後由五堅情接續表演。記者吳淑玲／攝影
台南市跨年晚會湧入18萬人共同倒數迎接新年到來。圖／台南市府提供
台南市跨年晚會湧入18萬人共同倒數迎接新年到來。圖／台南市府提供

台南市長 跨年晚會 日本

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