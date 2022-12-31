影／韓國男團EPEX、日女團FRUITS ZIPPER引爆台南跨年
台南好Young跨年晚會晚上10點後進入高潮，日本女團FRUITS ZIPPER洋溢青春賣力開唱，將出道以來第一次的跨年表演獻給台南的觀眾，可愛爆表觀眾驚呼「有在看日本紅白大賞的感覺！」；韓國男團EPEX接力勁歌熱舞，現場更是尖叫聲不斷，有不少日本及韓國粉絲專程追到台南看偶像表演，堪稱最國際性的一場跨年。
台南市長黃偉哲晚間8點多結束公務行程來到現場關心情況，和慰問辛苦的表演藝人與工作人員，也和日本女團FRUITS ZIPPER等合影，黃偉哲表示，今夜的台南天氣很好，沒有下雨溫度也適中，適合觀看戶外表演，迎接即將到來的2023年。目前廣場上已經人潮滿滿，非常開心看到台南演唱會現場人潮一年比一年多。
日本女團FRUITS ZIPPER接受主持人炎亞綸訪問，團員們表示吃過台南的蝦捲非常喜歡，也用中文說「我愛你們」，讓全場嗨翻天，團員們帶來點閱率破5億的「我最可愛的地方」，甜美可愛破表，觀眾表示「台南就是甜」，台南跨年表演也是這麼甜。
韓國男團EPEX一現身，滿場觀眾就發出尖叫，手機、相機閃光燈猛拍，團員也用中文清唱，在主持人炎亞綸訪問時表示，2022年快要結束，在2023年到來，希望大家夢想能夠實現。在最後還在舞台上和現場群眾一起拍合照，在台南跨年留下最美的回憶。
台南好Young跨年晚會還有楊宇騰YU、艾怡良表演，緊接著11點多台南姊夫「AKIRA」與EXILE放浪兄弟好夥伴SHOKICHI將帶來的精采表演，跨年倒數前後的壓軸則將由炎亞綸演出，倒數後由五堅情持續擔綱表演。晚間10點現場已破10萬人，觀賞線上直播的觀眾也達到了2萬5千人。
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