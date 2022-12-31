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南市首長共識營 黃偉哲勉：務必以身作則、首重清廉

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府在歲末最後一天召開首長共識營，市長黃偉哲勉要以身作則、務必做到清廉公開透明。圖／台南市府提供
台南市政府在歲末最後一天召開首長共識營，市長黃偉哲勉要以身作則、務必做到清廉公開透明。圖／台南市府提供

為使團隊凝聚共識、全力衝刺，南市府人事處在今年歲末年終舉辦首長共識營。市長黃偉哲他期許首長必須以身作則，讓市政推動的每個環節，務必做到清廉、公開、透明。

黃偉哲表示，清廉是自始以來的從政理念，12月27日市府局處首長在市政會議簽署《台南市政府透明廉政公約》，接續下來，市府團隊必須有實際的積極作為與制度建立，對員工要有具體的廉政規範、相關建設及投資案等審查進度上網公開、提升投資會報功能與效益、強化重大市政推動整合式的管理平台。

黃偉哲表示，今天共識營主要是針對「便捷交通」、「青銀福利」和「清廉勤政」為三大施政方向，以及目前緊鑼密鼓籌畫的2024台南400年、全運會、台灣燈會3大活動，凝聚市政施政共識，指示各局處務必齊心齊力，以積極的行動力推動、完成，這3大國家型及國際性活動應組成分工或工作小組，確實落實跨局處的合作與資源整合。

黃偉哲期許，在座的政務官具有優秀學經歷且學有專精，過去市府已經有良好的基礎，4年內得獎無數，累積十分優異的成果。未來任期的展開包括建設的感受度更接地氣，服務市民更到位，大家同心協力、發揮專業，大步向前。

黃偉哲 台南

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