影／台南跨年演唱會湧6萬群眾 炎亞倫首挑戰跨年主持

台南好YOUNG跨年演唱會」今晚7點在永華市政中心西側廣場登場，由國內「全方位天王」炎亞綸首度挑戰擔綱跨年主持工作，金曲最佳樂團「麋先生」率先開唱，1小時湧入6萬名觀眾，今年演出陣容非常豪華，「國民姐夫」AKIRA攜手放浪兄弟團員SHOKICHI及炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情等人氣歌手將輪番上陣，跨年倒數最近2分半將施放焰火，越晚越嗨，預估將有15萬人次歌迷湧入會場，讓倒數後的歡樂氣氛達到最高潮。

台南市跨年演唱會節目共有18組藝人，共計46位藝人上場表演，總長度逼近7小時，吸引不少來自外縣市的粉絲來台南追星，炎亞綸不但擔綱主持工作，同時也擔任倒數前的壓軸演出。儘管是首度主持大型跨年晚會，但炎亞綸發揮金鐘最佳主持人實力，帶動現場氣氛也不失偶像親和魅力。麋先生樂團、準歌后接班人艾薇、饒舌行動發電機HowZ等展現歌唱實力，才開場1小時就帶起現場歌迷熱情回應。

今晚還有台南女婿「國民姐夫」AKIRA攜手放浪兄弟團員SHOKICHI，首度登上志玲姊姊故鄉的跨年舞台表演，韓國新生代男團「EPEX」、日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」都是首度來到台南表演，亞洲新男神楊宇騰YU也備受歌迷期待，大批歌迷手持加油棒及揮舞各式應援道具，尖叫聲此起彼落。

金曲歌后艾怡良、魏如萱都將帶來多首好歌，由范逸臣、TANK和F.I.R飛兒樂團阿沁、陳建寧組成的全新團體「造夢者樂團」，將帶來「無樂不作」、「第一天」等多首經典名曲，、療癒系民謠雙主唱「Crispy脆樂團」、金曲唱作歌手孫盛希、饒舌教父大支、學霸歌手莫凡新，倒數後人氣團體「五堅情」接續表演。