快訊

本要寄到美國 墨西哥機場X光機驚見包裹藏「4顆人類頭蓋骨」

頑強的真理衛道者：前天主教宗本篤十六世病逝

今晚你選哪縣市？免費演唱會壓軸超大咖 6縣市跨年晚會卡司盤點

嘉市石猴戶外藝術展 一窺藝師巧奪天工技藝

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
小朋友不但觀賞藝師創作，並且在藝師帶領下嘗試創作。圖／嘉義市政府提供
小朋友不但觀賞藝師創作，並且在藝師帶領下嘗試創作。圖／嘉義市政府提供

嘉義文化局舉辦「2022嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」，現場由石猴雕刻藝師戶外現場創作，讓民眾觀賞藝師巧手將平凡無奇的石頭雕塑成為活靈活現「石猴」的過程，今、明在嘉義市政府文化局文化廣場側邊展開。文化局表示，這次展出由藝師親自帶領並指導民眾現場創作，期望能藉由此方式，讓民眾認識嘉義石猴之美。

這次參與現場創作的30位藝師，都是歷屆石猴雕刻比賽曾獲獎項者。藝師年齡從50～85歲，其中有對兄妹檔藝師歐宇倉、歐瓊茹，還有4對夫妻檔藝師蔡俊陸、施采芸，林咏漮、吳品誼，黃薇蓉、蕭添福，蕭源松、陳美杏。藝師們難得齊聚一堂，時而各自創作，時而集合交流，在互動中展現其創作熱忱與生活的態度。

文化局表示，從挑選石頭的慧眼，溪石、大理石、花崗石、鐵丸石、貝殼化石……平凡無奇的外表，內含大地的寶藏，到面對未知的挑戰，遇到創作途中無法預測的石頭材質內部碎裂，必須重新來過，經過千錘百鍊才能完成手工的作品。現場看著石猴作品，撫摸著不同雕刻紋路痕跡，都是藝師們獨特的人生感情經歷，具有生命的厚度與深度。

而為了讓民眾不只是觀賞，更有機會實際參與，今年特別以「體驗工坊」做中學之學習方式，由藝師親自帶領並指導民眾現場創作，期望能藉由此方式，讓民眾更加認識嘉義之美、瞭解桃城石猴特殊的人文景觀，並深化地方認同感。

體驗工坊活動日期為本周六、周日下午2時到4時，參與對象為年滿10歲以上民眾，每場次酌收100元費用（DIY材料），人數限30人，歡迎一起來觀賞與體驗石猴雕刻藝術戶外創作。

小朋友不但觀賞藝師創作，並且在藝師帶領下嘗試創作。圖／嘉義市政府提供
小朋友不但觀賞藝師創作，並且在藝師帶領下嘗試創作。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化局舉辦「2022嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」，觀賞藝師創作。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化局舉辦「2022嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」，觀賞藝師創作。圖／嘉義市政府提供
小朋友不但觀賞藝師創作，並且在藝師帶領下嘗試創作。圖／嘉義市政府提供
小朋友不但觀賞藝師創作，並且在藝師帶領下嘗試創作。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化局舉辦「2022嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」，不但觀賞藝師創作，並且帶領指導民眾現場創作。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化局舉辦「2022嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」，不但觀賞藝師創作，並且帶領指導民眾現場創作。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化局舉辦「2022嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」，觀賞藝師創作。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化局舉辦「2022嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」，觀賞藝師創作。圖／嘉義市政府提供

嘉義 文化局

延伸閱讀

民進黨嘉市黨部開鍘！王美惠兩名大將遭開除黨籍

嘉市大同國小中庭大改造 有汲水幫浦、森林探索區

嘉市議會各黨團成形 蘇澤峰掌無黨聯盟、黃敏修也加入

嘉市觀光夯！旅宿銷售增近3成 福容飯店傳有望明年開幕

相關新聞

莿桐孩沙里花海盛開 從元旦到春節田園超繽紛

雲林縣莿桐鄉孩沙里花海是全台10大花海景觀之一，多位農友無償出借休耕稻田，提供社區種下波斯菊、向日葵及百日草等花種，面積...

台南跨年三部曲 追極西最後一抹夕陽 元旦衝二寮迎曙光

2022年即將畫下完美句點，台南市府雖不再舉辦跨年三部曲，但今晚在市府西側廣場舉辦跨年晚會，帶領市民迎向嶄新的2023年...

嘉義市農曆年暫停收垃圾 「喪屍」班不打烊

農曆年期間全台許多縣市都停止收運垃圾，嘉義市因為有文化路夜市，市環保局為方便攤商，過年期間貼心提供定點定時收垃圾，卻也讓...

南市元旦新制上路一次看 老人健保福利金加碼3千至2萬

台南市府表示，明年元旦起台南實施多項新制上路，其中備受關注的老人健保福利金加碼，長者依年齡及最近年度所得稅申報級距，除重...

70多歲阿嬤也搶看AKIRA！台南跨年今晚人潮估破15萬

台南好Young跨年演唱會今晚6點登場，昨天晚上多組藝人彩排，已吸引數百民眾搶先到現場觀賞表演，還有70多歲阿嬤剛從美國...

栽種無患子綠化校園 嘉義14校所展現環保承諾

嘉義市政府環保局邀請轄內14所國中小及幼兒園，一同於校園內種下40棵原生樹木無患子，展現校園支持環保活動的承諾，增加校園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。