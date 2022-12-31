嘉市石猴戶外藝術展 一窺藝師巧奪天工技藝

嘉義市文化局舉辦「2022嘉義市石猴雕刻藝術戶外創作」，現場由石猴雕刻藝師戶外現場創作，讓民眾觀賞藝師巧手將平凡無奇的石頭雕塑成為活靈活現「石猴」的過程，今、明在嘉義市政府文化局文化廣場側邊展開。文化局表示，這次展出由藝師親自帶領並指導民眾現場創作，期望能藉由此方式，讓民眾認識嘉義石猴之美。

這次參與現場創作的30位藝師，都是歷屆石猴雕刻比賽曾獲獎項者。藝師年齡從50～85歲，其中有對兄妹檔藝師歐宇倉、歐瓊茹，還有4對夫妻檔藝師蔡俊陸、施采芸，林咏漮、吳品誼，黃薇蓉、蕭添福，蕭源松、陳美杏。藝師們難得齊聚一堂，時而各自創作，時而集合交流，在互動中展現其創作熱忱與生活的態度。

文化局表示，從挑選石頭的慧眼，溪石、大理石、花崗石、鐵丸石、貝殼化石……平凡無奇的外表，內含大地的寶藏，到面對未知的挑戰，遇到創作途中無法預測的石頭材質內部碎裂，必須重新來過，經過千錘百鍊才能完成手工的作品。現場看著石猴作品，撫摸著不同雕刻紋路痕跡，都是藝師們獨特的人生感情經歷，具有生命的厚度與深度。

而為了讓民眾不只是觀賞，更有機會實際參與，今年特別以「體驗工坊」做中學之學習方式，由藝師親自帶領並指導民眾現場創作，期望能藉由此方式，讓民眾更加認識嘉義之美、瞭解桃城石猴特殊的人文景觀，並深化地方認同感。