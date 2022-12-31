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結合管樂團社區巡演 嘉義市呈現不一樣社區營造展

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠出席2022嘉義市社區營造聯合成果展與參展社區合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠出席2022嘉義市社區營造聯合成果展與參展社區合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義市精忠社區活動中心廣場舉行2022嘉義市社區營造聯合成果展，適逢管樂節30週年，成果展首度結合國際管樂節社區巡演，邀請台北市復興實驗高級中學管樂團演出，為社區帶來豐沛藝文能量。嘉義市長黃敏惠表示，社區營造聯合展結合學校、社區與藝文團體，在社區展現凝聚力的同時，每個人都發揮了自己的力量，一同為這片土地寫下令人感動的故事。

市長黃敏惠表示，看到了從外地回「嘉」的青年、深耕鄉土，不分年齡的社區成員，甚至有來自外國的新住民一同為這片土地寫下令人感動的故事，這正是今日社區營造聯合成果展的動人之處。

黃敏惠邀請市民欣賞社造成果展，在結合管樂節、首度邀請管樂團社區巡演的悠昂樂聲中，欣賞嘉義市社區營造豐碩成果。

文化局表示，今年度核定獎勵補助15個學校、社區及青年團體等，投入社區營造及村落文化發展，包括地方知識學推廣、青年創意行動方案、青少年走讀社區學習、社區劇場培力、傳統欄間雕刻傳習、城隍廟虛擬實境導覽等，透過多元、全齡寧的引導學習，推廣從小孩到大人都能參與社區營造工作。

今年社區營造聯合成果展有僑平國小、紅瓦美埕共好協會、鳶尾花人文促進協會、新店社區、攝影學會、傳統文化與技藝協會、長義閣掌中劇團、精忠社區、藝文激力協會、木雕學會、活泉人文館、青創力青年等，投入社區藝文深耕工作，以東門忠義十九公傳奇劇場、三鐵共構鐵道文化、諸羅樹蛙生態調查、茶詩文學獎推廣、青年桃桃女博士IP動畫製作、林啟東進士及其家族後代調查等。

嘉義市長黃敏惠（中）與立委王美惠（右三）等人參觀社區成果展。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與立委王美惠（右三）等人參觀社區成果展。圖／嘉義市政府提供
2022嘉義市社區營造聯合成果展會場。圖／嘉義市政府提供
2022嘉義市社區營造聯合成果展會場。圖／嘉義市政府提供

社區營造 青年 嘉義 黃敏惠

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