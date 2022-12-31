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虎頭埤元旦「2023鴻兔大展」兒童寫生比賽結果出爐

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
虎頭埤元旦兒童寫生比賽2023「鴻兔大展」結果下午出爐。記者周宗禎／翻攝
虎頭埤元旦兒童寫生比賽2023「鴻兔大展」結果下午出爐。記者周宗禎／翻攝

虎頭埤元旦兒童寫生比賽下午3點半落幕，300名新北市、台中到屏東縣從北到南各地小朋友參加，現場收件後由台南美術學會專家組成評審委員評選，選出各組前3名及佳作10名。

評審表示，許多畫作都彷彿擁有生命力，栩栩如生、躍然紙上，展現出專業的繪畫架勢。

虎頭埤風景區今天參與寫生家庭上千人，整個湖畔匯聚寫生的小朋友，各自展現不同的取景、創作技法呈現虎頭埤之美，親子同享寫生樂趣非常熱鬧。

觀旅局主秘盧振義致詞表示，寫生比賽具有傳承歷史悠久的傳統、孕育台灣在地藝術領域人才，更提倡全民共同參與藝術創作樂趣，走向虎頭埤優美的環境，用感官享受大自然的豐富饗宴，也感受台南古都的獨有魅力。

虎頭埤風景區管理所陳宏田主任指出，盧振義與副議長林志展、議員李偉智、新化區長吳金喜代表頒發獎金、獎狀鼓勵，得獎名單公告虎頭埤風景區官網。

他說，今年元旦連續假期虎頭埤風景區推出街頭藝人音樂演出、小農市集，提供市民及來訪遊客更豐富的旅遊體驗，邀請民眾一起來環湖健行、騎單車、露營、烤肉，享受美好的元旦假期迎接新年。

寫生比賽各組前三名單：

高年級組雲林北辰國小蘇鍉縈，屏東復興國小王眩，六甲國小張凱傑。

中年級組金山國小吳筠棠，隆田國小郭采緹，培文國小林芊紫。

低年級組屏東中正國小吳羿佐，北辰國小蘇涵風，大山國小傅宜柔。

幼兒園組善糖國小附幼蔡羅歆，福幼幼兒園邱宥恩，福幼幼兒園林芊綺。

虎頭埤元旦兒童寫生比賽2023「鴻兔大展」結果下午出爐。記者周宗禎／攝影
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虎頭埤 屏東縣 幼兒園

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